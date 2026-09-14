O Santos inicia a semana embalado em busca de uma vaga na semifinal da Sul-Americana. A equipe venceu Corinthians, Internacional e Cruzeiro nas últimas três rodadas do Brasileirão e voltou a alcançar uma sequência que não conseguia desde dezembro de 2025, quando bateu Sport, Juventude e Cruzeiro em sequência.

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A série acontece em um momento decisivo da temporada, quando o Peixe brigava pra sair da parte de baixo da tabela de classificação e, agora, já consegue sonhar com a parte de cima. Com as três vitórias, o time comandado por Cuca repete feito alcançado na reta final do Brasileirão de 2025.

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O momento é crucial também para a virada de chave nas competições, já que na quarta-feira (16) o Santos enfrentará novamente o Atlético-MG pelo jogo de volta das quartas de final do torneio continental. Dessa vez, a partida será fora de casa, em Belo Horizonte, na Arena MRV, e o time paulista busca um novo resultado positivo, já que fez 2 a 0 no primeiro jogo.

Com a vaga levemente encaminhada, o Santos agora pode até perder por um gol de diferença que avança na competição, mas o treinador alvinegro já alertou que uma vantagem de dois gols é um resultado perigoso e, portanto, precisa manter a concentração em busca da vaga que pode dar ao Peixe o único título ainda possível em 2026.

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- Mas, como eu falei aqui, o 2 a 0 é bom, mas se você está não bom no começo do jogo, já muda tudo. Nós não estamos acostumados a jogar no sintético, enfim, são todas coisas para a gente pensar depois do jogo contra o Cruzeiro - afirmou o treinador após a vitória do primeiro jogo, na Vila Belmiro, na semana passada.

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(Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)



