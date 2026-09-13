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Cuca explica esquema tático e elogia atuação do Santos: 'Fizemos valer a força do grupo'

Peixe engatou a terceira vitória seguida no Brasileirão; veja o que disse o treinador

PorRafaela CardosoSantos (SP)
13/09/2026 00:16
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Cuca, técnico do Santos
Cuca, técnico do Santos, durante entrevista coletiva (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O técnico Cuca fez algumas alterações no time do Santos que enfrentou e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite deste sábado (12), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Sem contar com alguns titulares, o treinador também promoveu a estreia de Everton Cebolinha entre os titulares.

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O treinador gostou do que viu em campo, já que elogiou a postura do time, que começou começou a partida com três defensores, tendo apenas Luan Peres de zagueiro de origem, ao lado do volante Willian Arão e do lateral-direito Igor Vinicius. Rodinei, que estreou na lateral na Sul-Americana, jogou mais avançado nesta noite.

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— Treinei um pouco ontem. Igor começou como terceiro zagueiro. Jogamos com dois meias a frente e dois volantes. Povoamos o meio de campo. Entendemos o Cruzeiro pelo jogo que fizeram contra o Athletico. Sabíamos que quando ele pusesse o terceiro atacante de beirada não tinha mais como manter o esquema. Recuei o Igor para zaga e abri o Luan. Depois troquei o Igor com o Luan, com ele indo para a lateral. Importante ter jogadores polivalentes que abrem o leque tático — explicou Cuca, após a vitória.

O treinador não escondeu a alegria pela terceira vitória seguida no Brasileirão. Os resultados fizeram o Peixe deixar a parte de baixo da tabela para saltar para a 10ª posição, agora, com 35 pontos no Nacional.

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— Saio muito contente do jogo todo que fizemos, da forma como nos postamos no jogo do primeiro minuto até o final. O adversário não teve desgaste na semana. Nós não tivemos tempo de treinar, com jogadores que mal treinaram juntos. Planejamos algo diferente hoje. Sabemos que é arriscado. Mas quem comanda tem que correr riscos e fazer o que é melhor pro time independente de resultado. Tudo deu certo e passa desapercebido. Importante é vencer e dar uma respirada — celebrou Cuca.

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Cuca elogia força do elenco do Santos

— Nós fizemos valer a força do grupo. Pessoal está com pegada, confiança, tocando bem a bola. Lógico que tem erros. Tomamos um gol, Brazão fez defesa importante. Soubemos usar os espaços e isso é mérito do jogador. Se você tem ideia e ela não é bem executada, é ruim. Eles tiveram duas, três formações no campo e se adaptaram bem. Mérito do time — finalizou o treinador.

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Cuca, técnico do Santos
Foto: Reiginaldo Ribeiro/AtoPress/Folhapress
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