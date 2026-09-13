O atacante Philippe Coutinho está prestes a ser anunciado pelo Santos. Acertado com o clube alvinegro, o jogador esteve na Vila Belmiro neste sábado (12) para acompanhar a vitória do Peixe sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, pelo Brasileirão, em um camarote ao lado de Neymar e Gabigol, desfalques da partida.

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Após conquistar os três pontos na competição, o técnico Cuca foi questionado sobre a situação de Coutinho e se ele já trabalha com o grupo. E, sim, o atacante já deu início à integração com o grupo, como explicou o treinador alvinegro.

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- Ele (Coutinho) já participou da reunião que eu faço de vídeo mostrando os lances dos jogos, os bons, os ruins. Ele já participou dos treinamentos com os companheiros e hoje de manhã já treinou também. Está fininho, está alegre, está super motivado. Eu acho que nós vamos poder ser ajudados por ele e ajudá-lo também. Vai ser uma recíproca, porque se trata de um grande jogador e que tem muita utilidade ainda no futebol - revelou Cuca.

Do dia 24 de setembro a 6 de outubro não haverá campeonato em razão da Data Fifa. Essa pausa será importante para que Coutinho ganhe ritmo de jogo, já que o atleta está fora dos gramados desde que deixou o Vasco, em fevereiro.

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- Tem essa parada para a Data Fifa, que a gente vai poder trabalhar bem com todos os jogadores, com os recém-chegados também, então daí faremos os testes pra saber quando vamos poder utilizar. A gente está indo no gradativo, no Arthur, no Lima, nos jogadores que chegaram agora para não correr risco. Também vai ser assim, mas tem muito jogo ainda pela frente, tem uns 80 dias que faltam, tem muito chão aí para percorrer. Ele vai jogar, vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma - finalizou o treinador.

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Neymar recebe Philippe Coutinho no vestiário do Santos (Reprodução/Instragram/neymarjr)



