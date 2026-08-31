Santos anuncia Arthur como novo reforço até o fim da temporada Sem custos de transferência, jogador de 30 anos assinou contrato por quatro meses até o fim de 2026; saiba mais

O Santos anunciou, nesta segunda-feira (31), a contratação do meio-campista Arthur Melo, de 30 anos, como novo reforço para a sequência da temporada. O Peixe não precisou arcar com custos de transferência, já que o atleta rescindiu recentemente seu contrato com a Juventus, da Itália, e estava livre no mercado. O Alvinegro Praiano firmou vínculo válido até o fim de 2026.

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A boa relação de Arthur com o atacante Neymar, de quem é amigo pessoal, foi um dos fatores determinantes para a negociação. Além disso, o Santos contou com a liberação do Transfer Ban na Fifa, quitado na última quinta-feira (28), para poder registrar o novo reforço no BID.

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O atleta realizou exames médicos na última sexta-feira (28), na Baixada Santista. A expectativa é contar com Arthur já no duelo contra o Internacional, no próximo domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão. O volante também estará à disposição para ser inscrito nas quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Atlético-MG.

— Estou muito feliz por estar aqui, é outro sonho realizado na minha carreira. Eu sei do tamanho do Santos FC, do tamanho da história, então me sinto muito honrado mesmo, com muita vontade de entrar em campo e poder ajudar meus companheiros, sentir o calor da torcida, e ver como é realmente jogar em casa, na Vila Belmiro. Ter isso a favor, com certeza vai ser uma energia extra e estou ansioso para receber esse carinho dessa torcida maravilhosa — afirmou o reforço santista.

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Não é qualquer terno. É um terno que vem das mãos de um ídolo alvinegro. Bem-vindo ao Templo Sagrado! ✨ pic.twitter.com/Mbtwkz7jxw — Santos FC (@SantosFC) August 31, 2026

Números do Arthur na temporada

23 jogos (17 titular) — pelo Grêmio; 1724 minutos; 1 gol; 2 assistências.

Números Gerais na Carreira (por Clubes)

327 jogos (233 titular); 20676 minutos; 15 gols; 17 assistências.

Desempenho Detalhado por Clube

Grêmio

106 jogos (89 titular); 8071 minutos; 7 gols; 6 assistências.

Barcelona

72 jogos (49 titular); 4018 minutos; 4 gols; 6 assistências.

Juventus

63 jogos (35 titular); 3245 minutos; 1 gol; 1 assistência.

Liverpool

1 jogo (0 titular);

13 minutos.

Fiorentina

48 jogos (32 titular); 2884 minutos; 2 gols; 3 assistências.

Girona

15 jogos (10 titular);

942 minutos.



Brasil

22 jogos (18 titular); 1503 minutos; 1 gol; 1 assistência



Arthur anunciado pelo Santos - (Foto: divulgação / Santos)

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