Santos anuncia Arthur como novo reforço até o fim da temporada
Sem custos de transferência, jogador de 30 anos assinou contrato por quatro meses até o fim de 2026; saiba mais
O Santos anunciou, nesta segunda-feira (31), a contratação do meio-campista Arthur Melo, de 30 anos, como novo reforço para a sequência da temporada. O Peixe não precisou arcar com custos de transferência, já que o atleta rescindiu recentemente seu contrato com a Juventus, da Itália, e estava livre no mercado. O Alvinegro Praiano firmou vínculo válido até o fim de 2026.
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A boa relação de Arthur com o atacante Neymar, de quem é amigo pessoal, foi um dos fatores determinantes para a negociação. Além disso, o Santos contou com a liberação do Transfer Ban na Fifa, quitado na última quinta-feira (28), para poder registrar o novo reforço no BID.
O atleta realizou exames médicos na última sexta-feira (28), na Baixada Santista. A expectativa é contar com Arthur já no duelo contra o Internacional, no próximo domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão. O volante também estará à disposição para ser inscrito nas quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Atlético-MG.
— Estou muito feliz por estar aqui, é outro sonho realizado na minha carreira. Eu sei do tamanho do Santos FC, do tamanho da história, então me sinto muito honrado mesmo, com muita vontade de entrar em campo e poder ajudar meus companheiros, sentir o calor da torcida, e ver como é realmente jogar em casa, na Vila Belmiro. Ter isso a favor, com certeza vai ser uma energia extra e estou ansioso para receber esse carinho dessa torcida maravilhosa — afirmou o reforço santista.
Não é qualquer terno. É um terno que vem das mãos de um ídolo alvinegro. Bem-vindo ao Templo Sagrado! ✨ pic.twitter.com/Mbtwkz7jxw— Santos FC (@SantosFC) August 31, 2026
Números do Arthur na temporada
- 23 jogos (17 titular) — pelo Grêmio;
- 1724 minutos;
- 1 gol;
- 2 assistências.
Números Gerais na Carreira (por Clubes)
- 327 jogos (233 titular);
- 20676 minutos;
- 15 gols;
- 17 assistências.
Desempenho Detalhado por Clube
Grêmio
- 106 jogos (89 titular);
- 8071 minutos;
- 7 gols;
- 6 assistências.
Barcelona
- 72 jogos (49 titular);
- 4018 minutos;
- 4 gols;
- 6 assistências.
Juventus
- 63 jogos (35 titular);
- 3245 minutos;
- 1 gol;
- 1 assistência.
Liverpool
- 1 jogo (0 titular);
- 13 minutos.
Fiorentina
- 48 jogos (32 titular);
- 2884 minutos;
- 2 gols;
- 3 assistências.
Girona
- 15 jogos (10 titular);
- 942 minutos.
Brasil
- 22 jogos (18 titular);
- 1503 minutos;
- 1 gol;
- 1 assistência
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