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Santos anuncia Arthur como novo reforço até o fim da temporada

Sem custos de transferência, jogador de 30 anos assinou contrato por quatro meses até o fim de 2026; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
31/08/2026 14:09
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
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Arthur anunciado pelo Santos.
Arthur anunciado pelo Santos - (Foto: divulgação / Santos)

O Santos anunciou, nesta segunda-feira (31), a contratação do meio-campista Arthur Melo, de 30 anos, como novo reforço para a sequência da temporada. O Peixe não precisou arcar com custos de transferência, já que o atleta rescindiu recentemente seu contrato com a Juventus, da Itália, e estava livre no mercado. O Alvinegro Praiano firmou vínculo válido até o fim de 2026.

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A boa relação de Arthur com o atacante Neymar, de quem é amigo pessoal, foi um dos fatores determinantes para a negociação. Além disso, o Santos contou com a liberação do Transfer Ban na Fifa, quitado na última quinta-feira (28), para poder registrar o novo reforço no BID.

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O atleta realizou exames médicos na última sexta-feira (28), na Baixada Santista. A expectativa é contar com Arthur já no duelo contra o Internacional, no próximo domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão. O volante também estará à disposição para ser inscrito nas quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Atlético-MG.

— Estou muito feliz por estar aqui, é outro sonho realizado na minha carreira. Eu sei do tamanho do Santos FC, do tamanho da história, então me sinto muito honrado mesmo, com muita vontade de entrar em campo e poder ajudar meus companheiros, sentir o calor da torcida, e ver como é realmente jogar em casa, na Vila Belmiro. Ter isso a favor, com certeza vai ser uma energia extra e estou ansioso para receber esse carinho dessa torcida maravilhosa — afirmou o reforço santista.

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Números do Arthur na temporada

  1. 23 jogos (17 titular) — pelo Grêmio;
  2. 1724 minutos;
  3. 1 gol;
  4. 2 assistências.

Números Gerais na Carreira (por Clubes)

  1. 327 jogos (233 titular);
  2. 20676 minutos;
  3. 15 gols;
  4. 17 assistências.

Desempenho Detalhado por Clube

Grêmio

  1. 106 jogos (89 titular);
  2. 8071 minutos;
  3. 7 gols;
  4. 6 assistências.

Barcelona

  1. 72 jogos (49 titular);
  2. 4018 minutos;
  3. 4 gols;
  4. 6 assistências.

Juventus

  1. 63 jogos (35 titular);
  2. 3245 minutos;
  3. 1 gol;
  4. 1 assistência.

Liverpool

  • 1 jogo (0 titular);
  • 13 minutos.

Fiorentina

  1. 48 jogos (32 titular);
  2. 2884 minutos;
  3. 2 gols;
  4. 3 assistências.

Girona

  • 15 jogos (10 titular);
  • 942 minutos.

Brasil

  1. 22 jogos (18 titular);
  2. 1503 minutos;
  3. 1 gol;
  4. 1 assistência
Arthur anunciado pelo Santos.
Arthur anunciado pelo Santos - (Foto: divulgação / Santos)

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