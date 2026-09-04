O Santos acertou o empréstimo do meio-campista Lima, do Fluminense, para a sequência da temporada, ou seja, com contrato válido até o fim deste ano. O clube acredita que a "versatilidade e boa capacidade de leitura do jogo" do atleta ajudarão o Peixe nesta reta final.

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- Estou muito feliz com a oportunidade de defender o Santos. Chego bastante motivado e consciente do peso e da responsabilidade de vestir uma camisa com tanta história no futebol brasileiro. Estar aqui representa um grande orgulho para mim - firmou o novo reforço.

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Apesar do vínculo de apenas quatro meses, há chances de uma renovação de empréstimo para 2027. O jogador já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode ser relacionado pelo técnico Cuca para o duelo contra o Internacional. neste domingo (6), pelo Brasileirão.

Carreira de Lima

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Vinícius Moreira de Lima nasceu em 11 de junho de 1996 e deu seus primeiros passos no futebol na base do Tanabi. Chegou ao Grêmio em 2013, onde completou sua formação e estreou profissionalmente em 2017.

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Pelo clube gaúcho, o meio-campista fez parte do elenco campeão estadual e da Recopa Sul-Americana, em 2018. No ano seguinte, foi emprestado para o Ceará, onde começou a ganhar projeção nacional por conta da qualidade no passe e bom entendimento dos espaços, conseguindo contribuir tanto na construção das jogadas quanto na recomposição defensiva.

Foi campeão da Copa do Nordeste, em 2020, e acabou sendo comprado em definitivo pelo Ceará em 2021, conquistando o Campeonato Cearense, em 2022, antes de alcançar o ápice da carreira na temporada seguinte.

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Contratado pelo Fluminense em dezembro de 2022, o meio-campista foi campeão da conquista inédita da Libertadores, além de ser campeão carioca no mesmo ano. Em 2024, venceu novamente a Recopa Sul-Americana. Ao todo, Lima soma 168 partidas e 16 gols pelo Tricolor das Laranjeiras.

No início de 2026, o atleta de 30 anos teve rápida passagem por empréstimo pelo América, do México. Agora, ele chega como o terceiro reforço santista da atual janela de transferências. Anteriormente, o Santos já havia contratado o volante Arthur e o lateral-direito Rodinei.

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