O Palmeiras perdeu um titular para o confronto diante do Grêmio, que acontece no próximo domingo, dia 20, às 11h, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O zagueiro Murilo recebeu o terceiro cartão amarelo e virou desfalque da equipe. Na partida, o Palmeiras ainda tinha Maurício, que não foi a campo, Luis Pacheco e Flaco López pendurados.

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Por outro lado, o Palmeiras terá o retorno do zagueiro Barboza, que desfalcou o clássico contra o São Paulo por cumprir suspensão, e o volante Marlon Freitas. Bruno Fuchs, titular contra o Tricolor, também aparece como opção.

No departamento médico, o Palmeiras ainda conta com quatro jogadores em recuperação. Mauricio trata uma tendinite no joelho direito, enquanto Paulinho se recupera de uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita. Ramón Sosa está afastado por conta de uma lesão na coxa esquerda, e Jefté segue em recuperação após passar por cirurgia no joelho direito.

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Murilo recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque do Palmeiras contra o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Momento do Palmeiras na temporada

Em 54 jogos na temporada, o Palmeiras soma 34 vitórias, 13 empates e sete derrotas, com 71% de aproveitamento. A equipe marcou 92 gols e sofreu 49. O time registra média de 2,5 grandes chances criadas e 1,4 cedidas por partida, além de 15,6 finalizações, sendo 4,9 no gol. Os adversários finalizam 12,1 vezes por jogo, com 3,4 no alvo. A posse de bola média é de 54%. A equipe é líder provisória da competição e aguarda a partida entre Corinthians e Flamengo que acontece neste domingo (13).

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No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras disputou 27 partidas, com 16 vitórias, oito empates e três derrotas, alcançando 69% de aproveitamento. Foram 47 gols marcados e 21 sofridos. A equipe tem média de 1,7 grandes chances criadas e 1,4 cedidas por jogo. São 14,3 finalizações por partida, com 4,7 no gol, enquanto os adversários finalizam 13,1 vezes, sendo 3,9 no alvo. A posse de bola média é de 52%.

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Próximos jogos do Palmeiras

LDU x Palmeiras - Libertadores

Grêmio x Palmeiras - Brasileirão

Palmeiras x Bahia - Brasileirão

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