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Vídeo: Neymar e Gabigol assistem ao duelo entre Santos x Cruzeiro no camarote; Coutinho marca presença

Trio está no mesmo camarote assistindo ao jogo da 27ª rodada do Brasileirão

PorRafaela CardosoSantos (SP)
12/09/2026 22:01
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Neymar acompanha jogo do Santos no camarote
Neymar acompanha jogo do Santos no camarote (Foto: Reprodução/vídeo Rafaela Cardoso / Lance!)

Os atacantes Neymar e Gabigol são ausências na partida desta noite entre Santos e Cruzeiro, na Vila Belmiro, válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Apesar disso, a dupla está presente no camarote do estádio para apoiar o time neste duelo importante em que o Peixe busca embalar sua terceira vitória seguida na competição. Novo reforço do Peixe, Philippe Coutinho também está no local para acompanhar a partida.

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Enquanto o camisa 10 tem uma lesão muscular na coxa direita e só deve retornar no final de outubro, o camisa 9 cumpre suspensão automática em razão do terceiro cartão amarelo recebido. Ainda que não estivesse suspenso, Gabigol não poderia entrar em campo nesta partida, já que foi emprestado ao Santos pelo Cruzeiro.

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Além da dupla que não entrou em campo, o técnico Cuca ainda tem outras baixas neste sábado (12). Lucas Veríssimo e Álvaro Barreal também se recuperam de lesão. Além disso, Escobar tambéme está suspenso. Por outro lado, Everton Cebolinha fez sua estreia como titular.

Escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Arão, Luan Peres e Gustavo Henrique; João Schmidt, Bontempo e Rollheiser; Rodinei, Cebolinha e Rony.

Retrospecto do Santos contra o Cruzeiro

79 jogos
27V | 21E | 31D
43% de aproveitamento
111 gols marcados (1.4 p/ jogo)
108 gols sofridos (1.4 p/ jogo)

Neymar e Gabigol em treino do Santos (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)
SANTOS, SP, 13.02.2026: FUTEBOL-SANTOS - Neymar e Gabigol durante treino do Santos em preparação para o jogo contra o Velo Clube. A atividade foi realizada na tarde desta sexta-feira (13), no CT Rei Pelé, em Santos, no litoral sul de São Paulo. (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)
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