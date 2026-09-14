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Santos alcança feito no Brasileirão que não atingia desde 2023; entenda

Equipe comandada por Cuca alcança três vitórias seguidas no Brasileirão e está viva nas quartas de final da Sul-Americana

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
14/09/2026 11:26
Supervisionado porAndré Carbone,
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Cuca e jogadores do Santos durante o confronto contra o Cruzeiro.
Cuca e jogadores do Santos durante o confronto contra o Cruzeiro - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Com a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1, no último sábado (12), o Santos alcançou a marca de 35 pontos no Brasileirão. Com as derrotas de São Paulo e Corinthians, além do empate do Vitória, o clube terminou a 27ª rodada na 10ª colocação do campeonato nacional. A última vez que o alvinegro praiano tinha ficado entre os dez primeiros da Série A foi na sétima rodada do Brasileirão de 2023.

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Na época, o peixe era comandado por Odair Hellmann e, no dia 20 de maio de 2023, havia empatado em 0 a 0 contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, terminando a sétima rodada do Brasileirão na nona colocação, com 11 pontos, segundo dados do Sofascore.

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Santos ganha confiança na temporada

A equipe venceu Corinthians, Internacional e Cruzeiro nas últimas três rodadas do Brasileirão e voltou a alcançar uma sequência que não conseguia desde dezembro de 2025, quando bateu Sport, Juventude e Cruzeiro em série na reta final da competição nacional.

Além das vitórias no Brasileirão, o time comandado por Cuca venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. O duelo de volta decisivo será nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. O Santos pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal da competição. Com um empate ou vitória simples, o peixe também garante a vaga. Porém, se perder por dois gols de diferença, a decisão vai para as penalidades; se perder por três ou mais gols, estará eliminado.

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Reforços importantes para a sequência da temporada

Após o Santos quitar o transfer ban imposto pela Fifa devido à pendência financeira com o Monaco, da França, em operação viabilizada em parceria com a NR Sports, empresa responsável pela gestão de imagem de Neymar, o peixe anunciou quatro reforços para a sequência da temporada: Arthur, Rodinei, Lima e Cebolinha. Além deles, Coutinho deve ser anunciado nos próximos dias.

Rodinei e Cebolinha, por exemplo, iniciaram a partida como titulares na vitória contra o Cruzeiro, no último sábado (12). O lateral, inclusive, participou com um passe fundamental para o segundo gol do peixe na partida contra o time mineiro.

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Rodinei e Cebolinha juntos durante a partida contra o Cruzeiro.
Rodinei e Cebolinha juntos durante a partida contra o Cruzeiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

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