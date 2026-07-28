O que esperar de Neymar no duelo entre Santos e UCV pela Sul-Americana?
Entre polêmicas e expectativa, ídolo santista tenta reafirmar sua importância para o Peixe
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Os últimos dias foram turbulentos para Neymar e para o Santos. À crise financeira do clube se somaram episódios envolvendo o camisa 10, que, um ano e meio após retornar à Vila Belmiro, segue carregando a responsabilidade de liderar uma equipe que não conquista um título de expressão desde 2016.
Em meio a uma dívida superior a R$ 80 milhões com o jogador, ao atraso de duas parcelas dos direitos de imagem do elenco, ao transfer ban imposto pela Fifa, que impede o clube de registrar novos atletas, e às dificuldades para manter salários de funcionários em dia, Neymar passou a ser alvo de questionamentos por atitudes fora das quatro linhas. O comportamento do meia-atacante gerou desconforto nos bastidores e ampliou a pressão sobre o principal nome do elenco justamente em um momento delicado da temporada.
Após o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro, Neymar negou que o ambiente do vestiário tenha sido afetado. Apesar dos dois gols marcados na partida, o desempenho dentro de campo acabou ficando em segundo plano.
O que repercutiu foram as imagens do jogador participando de um torneio de pôquer enquanto o Santos enfrentava a Universidad Central, na Venezuela, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, além das respostas públicas nas redes sociais a reportagens que abordavam sua conduta. Em seu perfil no Instagram, o camisa 10 afirmou que parte da imprensa divulgava "inverdades" sobre sua vida.
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Santos x UCV:
Mesmo diante desse cenário, Neymar foi relacionado para a partida desta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra a Universidad Central, na Vila Belmiro. O Santos chega com ampla vantagem após vencer o confronto de ida por 4 a 1 e pode até perder por dois gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final, quando enfrentará o Macará, do Equador.
A lista de relacionados foi divulgada na noite de segunda-feira (27), após o último treino antes da partida. A expectativa inicial era de que o camisa 10 fosse preservado, já que o confronto está bem encaminhado e o adversário apresenta nível técnico inferior. No entanto, a comissão técnica optou por levar força máxima para evitar qualquer surpresa e dar sequência ao ritmo de jogo do principal jogador da equipe.
Desde o retorno da Copa do Mundo, após quase dois meses afastado da Baixada Santista, Neymar vem sendo tratado como peça central do planejamento para a sequência da temporada. Ainda na segunda-feira (27), imagens divulgadas pelo clube de Neymar Pai ao lado do presidente Marcelo Teixeira e de Marcelinho acompanhando o treino do time no CT Rei Pelé ajudaram a esfriar os rumores de desgaste entre a diretoria santista e a NR Sports, empresa da família do jogador.
Segundo apuração do Lance!, a avaliação interna é de que a permanência de Neymar até o fim do ano é estratégica dentro e fora de campo. Além do impacto esportivo, o clube considera o camisa 10 fundamental para ampliar receitas com patrocínios, fortalecer a exposição da marca e impulsionar projetos de infraestrutura, como as reformas já realizadas no hotel da concentração, nos vestiários e nos camarotes da Vila Belmiro, conduzidas em parceria com a NR Sports.
Em campo, os números ajudam a explicar essa dependência. Desde que voltou ao Santos, Neymar soma 44 partidas, 18 gols e nove assistências, participando diretamente de 27 gols da equipe. Na atual temporada, o camisa 10 continua sendo a principal referência técnica do elenco e chega ao confronto embalado pelos dois gols marcados diante da Chapecoense, apesar do resultado frustrante.
Mais do que confirmar a classificação às oitavas da Sul-Americana, o duelo desta terça-feira (28) representa uma oportunidade para Neymar recolocar o foco exclusivamente no futebol. Contra um adversário tecnicamente inferior e diante da torcida santista na Vila Belmiro, o principal ídolo santista da era pós-Pelé terá a chance de responder dentro de campo, reafirmar seu protagonismo e conduzir o Santos a um ambiente de maior tranquilidade em meio a uma temporada marcada por instabilidade e reconstrução.
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