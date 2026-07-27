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Santos conclui ampliação da arquibancada Cosmo Damião na Vila Belmiro

Clube amplia capacidade da Vila Belmiro e libera setor para receber as organizadas

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
27/07/2026 20:07
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Torcida do Santos na Vila Belmiro no duelo diante da Chapecoense. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Torcida do Santos na Vila Belmiro no duelo diante da Chapecoense. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos confirmou na noite desta segunda-feira (27) a conclusão das obras de ampliação da arquibancada Cosmo Damião, setor onde ficam localizadas as principais torcidas organizadas do clube.

A área passou por intervenções durante mais de um mês e foi liberada após o Peixe receber autorizações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. No local, ficam a Torcida Jovem, Sangue Jovem, Força Jovem, Camisa 10 e BBF. As organizadas participaram do projeto e aprovaram as mudanças antes do início da execução.

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O Santos volta a campo nesta terça-feira (28), contra a Universidad Central, da Venezuela, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Os ingressos para a partida seguem à venda no site do Sócio Rei.

No confronto de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, o Peixe venceu por 4 a 1 e pode até perder por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. Em caso de classificação, o adversário na próxima fase será o Macará, do Equador.

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Há um mês, Santos iniciava as obras na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Há um mês, Santos iniciava as obras na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

No duelo do último sábado (25), contra a Chapecoense, a Vila Belmiro recebeu mais de 12 mil torcedores. No entanto, 1.800 lugares da arquibancada central ficaram interditados, já que a duplicação dos degraus ainda não havia sido concluída. A situação gerou críticas nas redes sociais, principalmente pela presença de trabalhadores finalizando a obra no local momentos antes do início da partida.

As intervenções fazem parte de uma série de melhorias realizadas pelo clube nos últimos meses. Em abril, o Santos promoveu adequações no setor do Portão 17, destinado aos sócios, para atender às exigências da Conmebol durante a disputa da Copa Sul-Americana. Já em janeiro, o clube reinaugurou o Cent

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Programação da semana:

Segunda-feira (27)
Apresentação às 17h e treino às 18h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (28)
Santos FC x Universidad Central - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana.

Quarta-feira (29)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (30)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (31)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (1)
Santos FC x Remo - 21h - Vila Belmiro - Copa do Brasil.

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