Santos divulga lista de relacionados para duelo contra UCV; Neymar joga? Neymar é confirmado entre os relacionados, e Santos pode perder por até dois gols para avançar

O Santos divulgou na noite desta segunda-feira (27) a lista de relacionados para o duelo contra a Universidad Central, da Venezuela, pela partida de volta do playoff da Copa Sul-Americana.

Principal dúvida para o confronto, Neymar está confirmado entre os relacionados. No último sábado (25), o camisa 10 marcou os dois gols do Peixe no empate por 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro.

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O resultado teve gosto amargo para o Alvinegro Praiano. Afinal, a Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro, havia conquistado sua única vitória na competição justamente sobre o Santos, na rodada de abertura. Com o empate, a equipe comandada por Cuca desperdiçou a oportunidade de se distanciar da zona de rebaixamento.

Após a partida, Neymar não participou do treino de domingo (26), fazendo apenas uma rápida aparição no CT Rei Pelé. O jogador também usou as redes sociais para rebater críticas direcionadas a jornalistas e negar a informação de que teria feito duras cobranças aos Meninos da Vila, como Gabriel Bontempo e João Ananias, no vestiário.

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Santos divulga lista de relacionados para duelo contra UCV. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Com força máxima, o Santos recebe a Universidad Central podendo perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Isso porque venceu o jogo de ida por 4 a 1, na Venezuela. Se avançar, o Peixe enfrentará o Macará, do Equador, na próxima fase da competição.

Os ingressos para a partida seguem à venda no site do Sócio Rei. A principal novidade é que a Vila Belmiro voltará a operar com capacidade máxima, já que as obras de ampliação da arquibancada Cosmo Damião foram concluídas com a duplicação dos degraus.

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Este será apenas o segundo confronto da história entre Santos e Universidad Central. Diante de equipes venezuelanas, o Alvinegro soma um retrospecto invicto de 14 partidas, com nove vitórias e cinco empates.

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