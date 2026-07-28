Neymar vive retorno turbulento ao Santos apesar do protagonismo em campo Atacante coleciona episódios controversos desde que voltou ao Brasil

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A volta de Neymar ao Santos era para que o camisa 10 virasse a principal referência técnica, símbolo do clube e personagem capaz de transformar uma partida em poucos minutos. Desde janeiro de 2025, quando deixou o futebol da Arábia Saudita para retornar à Vila Belmiro, o atacante assumiu um papel que ultrapassa os limites do campo. Cada atuação, declaração, ausência ou reação passou a ganhar proporções maiores em um ambiente no qual sua presença influencia o desempenho esportivo, a rotina institucional e a repercussão nacional do clube.

O reencontro também foi acompanhado por uma sequência de episódios que mantiveram Neymar no centro das discussões. Houve confrontos verbais com torcedores, irritação diante de substituições, críticas à arbitragem, questionamentos sobre a preparação física, respostas a jornalistas e páginas nas redes sociais, além de situações recentes que envolveram jogadores jovens do elenco.

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O caso mais sensível surgiu após representantes de Robinho Jr., uma das principais promessas da base santista, enviarem uma notificação extrajudicial ao clube. Segundo o relato apresentado pelos representantes do jovem, Neymar teria proferido xingamentos de maneira ofensiva, aplicado uma rasteira e dado um tapa considerado violento no rosto do jogador durante um treinamento.

Retorno ao Santos e as primeiras tensões

Neymar retornou ao clube que o revelou cercado por expectativa. A volta reuniu elementos esportivos e simbólicos: o atacante buscava recuperar sequência após um longo período marcado por lesões, enquanto o Peixe via no ídolo uma oportunidade de fortalecer o elenco, ampliar a visibilidade e reconstruir parte de sua identidade.

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A relação com a torcida, inicialmente marcada pela celebração, também enfrentou momentos de tensão ao longo da temporada. Depois da renovação contratual, no fim de junho de 2025, na vitória sobre o Flamengo e na derrota para o Internacional, Neymar se envolveu em discussões com torcedores do próprio Santos. Em outra partida, diante do Mirassol, respondeu a provocações vindas das arquibancadas adversárias.

Um dos momentos de maior repercussão aconteceu na partida contra o Flamengo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O Santos perdia por 3 a 0 no Maracanã quando a placa de substituição indicou a saída de Neymar.

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Surpreso com a decisão, o camisa 10 questionou a escolha da comissão técnica.

— Vai me tirar?

A reação foi imediata. Neymar deixou o campo demonstrando irritação e não permaneceu no banco de reservas. A imagem do jogador caminhando para fora do espaço destinado aos atletas repercutiu durante e depois da partida, sobretudo pelo contexto de uma derrota pesada e pela condição de principal nome do elenco.

Briga com Robinho Jr.

O episódio envolvendo Robinho Jr. ganhou contornos mais graves. Representantes do jogador de 18 anos enviaram uma notificação extrajudicial ao Santos, pedindo providências depois de um acontecimento durante um treinamento.

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Segundo o relato apresentado pelo jovem, Neymar teria feito xingamentos de maneira ofensiva, aplicado uma rasteira e dado um tapa violento em seu rosto.

Neymar e Robinho Jr em ação em treinamento do Santos (Foto: Raul Baretta/SFC)

A notificação colocou o clube diante de uma situação delicada por envolver o principal ídolo do elenco e uma promessa das categorias de base. O caso também reabriu a discussão sobre os limites das cobranças dentro de um ambiente competitivo.

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O Santos passou a ser cobrado a avaliar o episódio e tomar as medidas consideradas adequadas. Nas informações apresentadas, não há uma declaração pública detalhada do clube sobre uma eventual punição ou conclusão do caso.

Ausência diante do Mirassol

No início de março deste ano, existia a expectativa de que Neymar pudesse retornar à Seleção Brasileira. O atacante havia sido incluído na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, e o treinador italiano foi ao interior de São Paulo para acompanhar a partida entre Santos e Mirassol, justamente com o objetivo de observar o camisa 10.

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A presença de Ancelotti aumentou a atenção sobre o jogo. Neymar, porém, não entrou em campo. O atacante optou por se preservar dentro de um planejamento de controle de carga, decisão que gerou repercussão porque o treinador da Seleção Brasileira estava no estádio.

A escolha não foi bem recebida pela CBF, e o jogador acabou fora da convocação para a Data Fifa de março. O episódio colocou em evidência um tema que acompanha Neymar desde o retorno: o equilíbrio entre a necessidade de administrar o corpo e a expectativa de que o principal jogador do país esteja disponível em partidas consideradas importantes.

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Crítica à arbitragem com expressão machista

Após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Remo, pela nona rodada do Brasileirão de 2026, Neymar participou diretamente dos dois gols e voltou a ser um dos protagonistas da equipe. O desempenho, porém, acabou dividido com uma declaração dada na saída do gramado.

Ao comentar a atuação do árbitro Savio Pereira Sampaio, o atacante utilizou uma expressão considerada machista. A fala repercutiu nas redes sociais e provocou críticas pela escolha das palavras.

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Torneio de pôquer durante jogo do Santos

A participação de Neymar no BSOP Winter, torneio de pôquer realizado em São Paulo, abriu outra frente de discussão. O evento ocorreu enquanto o Santos enfrentava a Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

O atacante não participou da partida. Ainda assim, a presença no torneio provocou críticas, especialmente porque o clube disputava um compromisso internacional e atravessava um período de pressão por resultados.

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Neymar durante torneio de pôquer (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

A repercussão chegou aos bastidores do Santos e gerou incômodo interno. A participação no torneio, entretanto, não foi considerada determinante para um eventual desgaste entre o jogador e o clube.

Neymar respondeu às críticas nas redes sociais e afirmou que estava de folga. O camisa 10 também sustentou que havia cumprido a programação de treinamentos estabelecida para o período.

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Dias depois, no retorno ao Campeonato Brasileiro, o atacante marcou contra a Chapecoense e transformou a comemoração em uma resposta simbólica. Depois de balançar as redes, imitou um jogador distribuindo cartas, em referência direta às críticas recebidas por participar do torneio de pôquer.

A comemoração mostrou que o assunto permanecia presente para o jogador. Em vez de evitar a associação, Neymar utilizou o gesto para demonstrar que havia acompanhado a repercussão e decidiu responder dentro de campo.

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A partida contra a Chapecoense também trouxe outra imagem que repercutiu nas redes sociais. Em uma comemoração, Neymar usou a bandeirinha de escanteio como se fosse um taco de golfe.

O gesto foi interpretado como uma resposta às críticas recebidas depois da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O atacante havia sido questionado por participar de atividades fora do futebol pouco tempo depois do encerramento da campanha brasileira.

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A suposta cobrança a Bontempo e João Ananias

No empate por 2 a 2 com a Chapecoense, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos viveu uma partida de contrastes. Neymar marcou dois gols, teve atuação de destaque e ajudou a equipe a buscar o resultado depois de uma reação adversária.

Fora do campo, porém, surgiram informações de que o camisa 10 teria adotado um tom excessivo com os jovens Gabriel Bontempo e João Ananias durante o intervalo.

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Segundo a versão divulgada, a conversa teria causado desgaste interno e afetado o ambiente do elenco. A publicação também atribuiu ao atacante críticas direcionadas aos dois jogadores.

Neymar se manifestou no domingo seguinte e classificou a informação como falsa. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que não houve cobrança individual aos jovens e sustentou que a conversa envolveu todo o grupo.

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— Fala, rapaziada, bom domingo a todos. Não é um domingo que a gente queria, mas é isso, levantar a cabeça e seguir trabalhando. Outra coisa, estou vendo que tá sendo algumas coisas sobre que eu cobrei os jovens dentro do vestiário. Totalmente mentira. Quem repassou isso, por favor, não faça isso. Não faça isso, não minta. Não minta, pode perguntar pra quem quiser que tá dentro do vestiário. Foi uma cobrança para o time, conversamos, eu, Lucas, Arão, Gabi, todos falamos ali, Brazão. E a gente se cobrou, obviamente, porque a gente é competitivo, a gente quer ganhar, a gente quer vencer. Mas não teve nenhuma cobrança com os jovens, não. Isso eu não vou aceitar a partir de agora, não vou aceitar essas mentiras que vocês vão ficar soltas na internet, não.

O atacante também afirmou que cobranças entre jogadores fazem parte da rotina de um elenco competitivo.

— E outra coisa, se tiver que cobrar dentro do vestiário um ao outro, independente de quem seja, é normal no futebol, é normal de um grupo que quer vencer. Vocês que estão fazendo essas matérias mal-intencionadas e mentirosas não sabem de nada, não sabem o que é futebol e não participam, e nunca participaram de um elenco.

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A manifestação foi uma das respostas mais contundentes de Neymar desde o retorno ao Santos. O jogador contestou a informação, criticou quem teria repassado a versão e afirmou que não aceitaria a divulgação de relatos que considerou falsos.

Ausência no treino após o empate

O domingo também foi marcado pela ausência de Neymar das atividades com os companheiros no CT Rei Pelé. O episódio ocorreu depois do empate com a Chapecoense e no mesmo dia em que as informações sobre uma suposta discussão no vestiário ganharam repercussão.

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O atacante compareceu ao centro de treinamento, permaneceu por um curto período na parte interna e deixou o local enquanto os demais jogadores davam sequência às atividades. Os titulares da partida realizaram um trabalho regenerativo.

O Santos não puniu nem advertiu o jogador. Internamente, o clube entendeu que Neymar apenas cumpriu um cronograma previamente estabelecido e que a ausência do treinamento coletivo não representava um ato de indisciplina.

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A decisão evitou que a situação se transformasse em um novo conflito público. O clube procurou separar a programação física do debate provocado pelas informações sobre o vestiário.

A relação financeira entre Santos e Neymar

A presença de Neymar no Santos também envolve compromissos financeiros de grande porte. Na semana passada, o clube pagou R$ 11 milhões à empresa da família do atacante e reduziu parte da dívida existente com a NR Sports.

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Em abril, o Santos reconheceu um débito de R$ 90,5 milhões e estabeleceu um planejamento para concluir o pagamento até meados de 2030.

O valor é dividido em duas partes. A primeira corresponde a R$ 26 milhões referentes ao contrato anterior, com parcelas de R$ 5,2 milhões previstas entre janeiro e maio deste ano, sem correção monetária. A segunda reúne R$ 64,5 milhões do compromisso atual, distribuídos em 43 parcelas de R$ 1,5 milhão a partir de junho, com correção baseada na variação do IPCA/FGV.

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O acordo evidencia a dimensão econômica da relação entre o clube e seu principal jogador. Neymar representa impacto esportivo, comercial e institucional, enquanto o Santos mantém um compromisso financeiro de longo prazo com a empresa responsável por seus direitos de imagem. O contrato do atacante com o clube é válido até dezembro de 2026.