O meio-campista Gabriel Bontempo, do Santos, apareceu na pré-lista de Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira, que será anunciada na próxima quarta-feira, 9 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogadores podem ser chamados para os amistosos contra Austrália e Índia. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

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O nome aparece em um momento de crescimento de Bontempo na temporada. Desde a chegada de Cuca, o meia do Santos passou a ser titular frequente, atuando como volante e, em alguns casos, mais à frente.

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Bontempo, do Santos, está no radar de Ancelotti na Seleção (Foto: Divulgação/Santos)

Natural de Uberaba, em Minas Gerais, Bontempo chegou ao Santos em 2016 para atuar na equipe Sub-11. Destaque em todas as categorias ao longo dos anos, o jogador subiu ao time principal do clube em janeiro de 2025, após boas atuações pelo Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Bontempo fez sua estreia como profissional em janeiro de 2025 e, desde então, vem ganhando espaço com a camisa do Peixe. O Menino da Vila já disputou 78 partidas, com oito gols marcados e seis assistências.

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Gabriel Bontempo também integrou a Seleção Brasileira Sub-20.

Outros clubes com nomes na pré-lista de Ancelotti

Palmeiras, Corinthians e Flamengo são outros times com nomes na pré-lista de Ancelotti, com confirmação do Lance!. O Verdão tem Carlos Miguel e Andreas Pereira, o Timão tem Hugo Souza, Matheuzinho, André e Breno Bidon, enquanto o Mengão tem Samuel Lino e Pedro.

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