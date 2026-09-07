Palmeiras soma dois nomes no radar da Seleção; Allan agrada Ancelotti

Dois nomes do atual elenco do Palmeiras estão no radar da Seleção Brasileira. Andreas Pereira e Carlos Miguel foram observados por Carlo Ancelotti no empate sem gols com o Botafogo, no último domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro. Além da dupla, Allan, formado nas categorias de base do Alviverde, é bem cotado pela comissão técnica e pode receber sua primeira convocação para defender a Amarelinha. As informações foram apuradas pela reportagem do Lance!.

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Andreas Pereira já havia sido convocado pelo técnico italiano em 2025 e se destaca na atual temporada, na qual lidera o Campeonato Brasileiro em assistências, com dez passes para gol. A boa fase do meia ocorre justamente em um momento de reformulação do setor, alvo de críticas após a eliminação do Brasil para a Noruega, ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Carlos Miguel, por sua vez, é outro nome na pré-lista de Ancelotti, apesar da instabilidade recente desde o retorno do calendário nacional. Joga a favor do goleiro alviverde a falta de renovação no setor, que teve Alisson como titular nas últimas três Copas, além da má fase de Ederson. Weverton, terceira opção, tem 38 anos e não estará à disposição na próxima edição.

Na próxima quarta-feira (9), Ancelotti convocará a Seleção Brasileira para os amistosos contra Austrália e Índia, na próxima Data Fifa. A lista será a primeira deste novo ciclo da Seleção antes da Copa do Mundo de 2030.

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Cria da Academia é bem cotada pela Seleção

Negociado nesta janela de transferências com o Manchester City, na terceira maior venda da história do Palmeiras, Allan possui grandes chances de receber sua primeira convocação para defender a Seleção Brasileira.

Entre os pontos de destaque avaliados pela comissão técnica da Seleção Brasileira está a versatilidade do jovem, capaz de atuar como ala, ponta pela direita e também centralizado. Ancelotti se reuniu com o técnico Abel Ferreira no último domingo e consultou o treinador a respeito dos jogadores do elenco alviverde.

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- Somos a única equipe que faz isso no Brasil, poucos valorizam. Felizmente, o Ancelotti vê coisas que nem todos veem. Dar os parabéns ao Palmeiras pela forma como forma Estêvão, Endrick, Allan, Vitor Reis… Mas nós temos que colocar esses jogadores para jogar, e eu coloco com todo gosto. Não só contribuímos para aquilo que é uma média de idade jovem, contribuímos para aquilo que é uma perspectiva de presente e futuro, de perceber todas as modalidades. A forma como trabalhamos não só dentro do Palmeiras, mas para valorização daquilo que será o futuro da Seleção Brasileira, e, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras, se não é a primeira, é uma das que mais trabalha nesse sentido - explicou Abel Ferreira.

Vale lembrar que o Palmeiras teve sete jogadores convocados para a última Copa do Mundo, além de Giay, que integrou os treinamentos da Argentina. O grupo, porém, não contou com nenhum atleta da Seleção Brasileira.

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Allan, formado nas categorias de base do Palmeiras, está na pré-lista da Seleção Brasileira (Foto: Yuri Murakami / Fotoarena / Folhapress)

Vitor Roque perde espaço

Vitor Roque também chegou a ser testado por Ancelotti no ciclo que antecedeu a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Se na última temporada apareceu como vice-artilheiro do Palmeiras, na atual conviveu com lesões e, atualmente, tem a vaga no time titular ameaçada em razão do rendimento recente.

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