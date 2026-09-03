Sul-Americana: Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas
Entidade divulgou a escala de arbitragem para os quatro confrontos da próxima fase
A Conmebol definiu, nesta quinta-feira (3), os árbitros responsáveis pelos jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026. A próxima fase da competição terá quatro confrontos, sendo três deles com a participação de clubes brasileiros: São Paulo, Vasco, Santos e Atlético-MG.
As partidas de ida estão programadas para os dias 8, 9 e 10 de setembro. Entre os destaques da escala está o brasileiro Wilton Pereira Sampaio, escolhido para comandar o duelo entre Cienciano, do Peru, e Montevideo City Torque, do Uruguai.
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Veja a arbitragem dos jogos de ida
Independiente Santa Fe x Vasco
O Vasco visita o Independiente Santa Fe, da Colômbia, na terça-feira (8), às 19h. O argentino Dario Herrera será o árbitro principal, enquanto Hernan Mastrangelo, também da Argentina, ficará responsável pelo VAR.
- Data: 8 de setembro
- Horário: 19h
- Árbitro: Dario Herrera (ARG)
- VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)
Boca Juniors x São Paulo
Também na terça-feira (8), o São Paulo enfrenta o Boca Juniors, na Argentina, às 21h30. O chileno Piero Maza será o responsável pela arbitragem de campo, com Fernando Vejar, também do Chile, no comando do VAR.
- Data: 8 de setembro
- Horário: 21h30
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- VAR: Fernando Vejar (CHI)
Santos x Atlético-MG
O duelo brasileiro entre Santos e Atlético-MG será disputado na quarta-feira (9), às 19h. O venezuelano Alexis Herrera foi escalado como árbitro principal, enquanto o chileno Carlos Orbe comandará a cabine do VAR.
- Data: 9 de setembro
- Horário: 19h
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
- VAR: Carlos Orbe (CHI)
Cienciano x Montevideo City Torque
Fechando os jogos de ida, Cienciano e Montevideo City Torque se enfrentam na quinta-feira (10), às 21h30. O brasileiro Wilton Pereira Sampaio será o árbitro principal, com Pablo Gonçalves, também do Brasil, no VAR.
- Data: 10 de setembro
- Horário: 21h30
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
- VAR: Pablo Gonçalves (BRA)
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Chaveamento das quartas de final da Sul-Americana
As quartas de final da Sul-Americana ficaram definidas após a classificação do Independiente Santa Fe diante do River Plate. Com isso, os confrontos da próxima fase serão:
- Boca Juniors x São Paulo
- Independiente Santa Fe x Vasco
- Santos x Atlético-MG
- Cienciano x Montevideo City Torque
Os jogos de ida acontecem entre 8 e 10 de setembro, enquanto as partidas de volta estão previstas para os dias 15, 16 e 17 de setembro. A final da Copa Sul-Americana está marcada para 21 de novembro.
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