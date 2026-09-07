Protesto e invasão: veja o que aconteceu após Inter x Santos
Alessandro Barcellos, presidente do Colorado foi alvo da manifestação
A derrota do Inter por 3 a 2 para o Santos, neste domingo (6), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, aumentou a pressão sobre o clube. Após o apito final, torcedores colorados protestaram nas dependências do estádio, pediram a renúncia do presidente Alessandro Barcellos e protagonizaram momentos de tensão com seguranças e a Brigada Militar.
Dentro de campo, o Santos abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo. O Internacional reagiu na etapa final e descontou dois gols, mas não conseguiu buscar o empate. O Colorado ainda atuou com um jogador a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo.
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O que aconteceu ao redor do Beira-Rio
A situação provocou revolta nas arquibancadas. Antes mesmo do intervalo, parte da torcida deixou o Beira-Rio após o time sofrer o terceiro gol. Gritos como "time sem vergonha" foram entoados no estádio, enquanto faixas de protesto também foram exibidas. O principal alvo das manifestações foi Alessandro Barcellos, com torcedores pedindo a saída do dirigente.
Após a partida, a tensão aumentou na área externa do estádio. Um grupo de torcedores tentou avançar em direção a um setor de acesso utilizado pelos jogadores. Seguranças conseguiram conter parte da movimentação, mas houve derrubada de gradis e confronto. Com a chegada do batalhão de Choque da Brigada Militar, o perímetro foi isolado para impedir que os torcedores avançassem.
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Em outro momento da manifestação, torcedores soltaram rojões, enquanto a Brigada Militar atuou para controlar a situação. Houve correria nas áreas externas do Beira-Rio, e a polícia utilizou tiros de borracha durante a ação. O clima só foi controlado depois da intervenção do batalhão de Choque.
Inter seguirá no Z4 após derrota para o Santos
Com a derrota para o Santos, o Inter chegou a dez partidas consecutivas sem vencer no Brasileirão. A sequência é formada por seis derrotas e quatro empates. O último triunfo do Colorado na competição aconteceu em 16 de maio, quando goleou o Vasco por 4 a 1, no Beira-Rio. Desde então, a equipe não conseguiu voltar a conquistar três pontos no campeonato.
Com 25 pontos, o Internacional ocupa a 18ª colocação e está dentro da zona de rebaixamento. A situação não pode ser revertida na próxima rodada, já que o Mirassol venceu o Coritiba por 2 a 1 e chegou aos 28 pontos, permanecendo na 16ª posição. O Colorado também fica atrás pelo número de vitórias: são cinco contra sete do time paulista.
Veja abaixo os times com maiores chances de rebaixamento
- Chapecoense — 97,4%
- Remo — 83,6%
- Internacional — 73,1%
- Vasco — 59,5%
- Mirassol — 25,6%
- Grêmio — 20,5%
- Vitória — 15,3%
- Corinthians — 8,9%
- Santos — 6,0%
- Botafogo — 5,7%
- São Paulo — 2,6%
- Bragantino — 1,1%
- Coritiba — 0,40%
- Atlético-MG — 0,26%
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