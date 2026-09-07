Protesto e invasão: veja o que aconteceu após Inter x Santos

A derrota do Inter por 3 a 2 para o Santos, neste domingo (6), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, aumentou a pressão sobre o clube. Após o apito final, torcedores colorados protestaram nas dependências do estádio, pediram a renúncia do presidente Alessandro Barcellos e protagonizaram momentos de tensão com seguranças e a Brigada Militar.

Dentro de campo, o Santos abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo. O Internacional reagiu na etapa final e descontou dois gols, mas não conseguiu buscar o empate. O Colorado ainda atuou com um jogador a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo.

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O que aconteceu ao redor do Beira-Rio

A situação provocou revolta nas arquibancadas. Antes mesmo do intervalo, parte da torcida deixou o Beira-Rio após o time sofrer o terceiro gol. Gritos como "time sem vergonha" foram entoados no estádio, enquanto faixas de protesto também foram exibidas. O principal alvo das manifestações foi Alessandro Barcellos, com torcedores pedindo a saída do dirigente.

Após a partida, a tensão aumentou na área externa do estádio. Um grupo de torcedores tentou avançar em direção a um setor de acesso utilizado pelos jogadores. Seguranças conseguiram conter parte da movimentação, mas houve derrubada de gradis e confronto. Com a chegada do batalhão de Choque da Brigada Militar, o perímetro foi isolado para impedir que os torcedores avançassem.

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Em outro momento da manifestação, torcedores soltaram rojões, enquanto a Brigada Militar atuou para controlar a situação. Houve correria nas áreas externas do Beira-Rio, e a polícia utilizou tiros de borracha durante a ação. O clima só foi controlado depois da intervenção do batalhão de Choque.

Inter seguirá no Z4 após derrota para o Santos

Com a derrota para o Santos, o Inter chegou a dez partidas consecutivas sem vencer no Brasileirão. A sequência é formada por seis derrotas e quatro empates. O último triunfo do Colorado na competição aconteceu em 16 de maio, quando goleou o Vasco por 4 a 1, no Beira-Rio. Desde então, a equipe não conseguiu voltar a conquistar três pontos no campeonato.

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Com 25 pontos, o Internacional ocupa a 18ª colocação e está dentro da zona de rebaixamento. A situação não pode ser revertida na próxima rodada, já que o Mirassol venceu o Coritiba por 2 a 1 e chegou aos 28 pontos, permanecendo na 16ª posição. O Colorado também fica atrás pelo número de vitórias: são cinco contra sete do time paulista.

Veja abaixo os times com maiores chances de rebaixamento

Chapecoense — 97,4% Remo — 83,6% Internacional — 73,1% Vasco — 59,5% Mirassol — 25,6% Grêmio — 20,5% Vitória — 15,3% Corinthians — 8,9% Santos — 6,0% Botafogo — 5,7% São Paulo — 2,6% Bragantino — 1,1% Coritiba — 0,40% Atlético-MG — 0,26%

Alessandro Barcellos desolado após derrota do Inter para Santos (Foto: Reprodução)

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