Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Protesto e invasão: veja o que aconteceu após Inter x Santos

Alessandro Barcellos, presidente do Colorado foi alvo da manifestação

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
07/09/2026 11:41
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Protesto de torcedores do Inter em torno do Beira-Rio (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)
Protesto de torcedores do Inter em torno do Beira-Rio (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

A derrota do Inter por 3 a 2 para o Santos, neste domingo (6), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, aumentou a pressão sobre o clube. Após o apito final, torcedores colorados protestaram nas dependências do estádio, pediram a renúncia do presidente Alessandro Barcellos e protagonizaram momentos de tensão com seguranças e a Brigada Militar.

Dentro de campo, o Santos abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo. O Internacional reagiu na etapa final e descontou dois gols, mas não conseguiu buscar o empate. O Colorado ainda atuou com um jogador a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

O que aconteceu ao redor do Beira-Rio

A situação provocou revolta nas arquibancadas. Antes mesmo do intervalo, parte da torcida deixou o Beira-Rio após o time sofrer o terceiro gol. Gritos como "time sem vergonha" foram entoados no estádio, enquanto faixas de protesto também foram exibidas. O principal alvo das manifestações foi Alessandro Barcellos, com torcedores pedindo a saída do dirigente.

Após a partida, a tensão aumentou na área externa do estádio. Um grupo de torcedores tentou avançar em direção a um setor de acesso utilizado pelos jogadores. Seguranças conseguiram conter parte da movimentação, mas houve derrubada de gradis e confronto. Com a chegada do batalhão de Choque da Brigada Militar, o perímetro foi isolado para impedir que os torcedores avançassem.

continua após a publicidade

➡️PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do Brasileirão

Em outro momento da manifestação, torcedores soltaram rojões, enquanto a Brigada Militar atuou para controlar a situação. Houve correria nas áreas externas do Beira-Rio, e a polícia utilizou tiros de borracha durante a ação. O clima só foi controlado depois da intervenção do batalhão de Choque.

Inter seguirá no Z4 após derrota para o Santos

Com a derrota para o Santos, o Inter chegou a dez partidas consecutivas sem vencer no Brasileirão. A sequência é formada por seis derrotas e quatro empates. O último triunfo do Colorado na competição aconteceu em 16 de maio, quando goleou o Vasco por 4 a 1, no Beira-Rio. Desde então, a equipe não conseguiu voltar a conquistar três pontos no campeonato.

continua após a publicidade

Com 25 pontos, o Internacional ocupa a 18ª colocação e está dentro da zona de rebaixamento. A situação não pode ser revertida na próxima rodada, já que o Mirassol venceu o Coritiba por 2 a 1 e chegou aos 28 pontos, permanecendo na 16ª posição. O Colorado também fica atrás pelo número de vitórias: são cinco contra sete do time paulista.

Veja abaixo os times com maiores chances de rebaixamento

  1. Chapecoense — 97,4%
  2. Remo — 83,6%
  3. Internacional — 73,1%
  4. Vasco — 59,5%
  5. Mirassol — 25,6%
  6. Grêmio — 20,5%
  7. Vitória — 15,3%
  8. Corinthians — 8,9%
  9. Santos — 6,0%
  10. Botafogo — 5,7%
  11. São Paulo — 2,6%
  12. Bragantino — 1,1%
  13. Coritiba — 0,40%
  14. Atlético-MG — 0,26%
Alessandro Barcellos desolado após derrota do Inter para Santos (Foto: Reprodução)
Alessandro Barcellos desolado após derrota do Inter para Santos (Foto: Reprodução)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gerson foi o grande destaque do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Cruzeiro

ANÁLISE: mudança de Artur Jorge alterou dinâmica ofensiva e defensiva do Cruzeiro

Há 13 minutos
Scarpa e Dudu treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

De volta à Sul-Americana: Confira a programação semanal do Atlético

Há 31 minutos
Carlo Ancelotti gesticula à beira do campo no jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo

Corinthians

Breno Bidon, do Corinthians, aparece em pré-lista de Ancelotti para Seleção Brasileira

Há 40 minutos
Thiago Mendes com as mãos no rosto em Fluminense x Vasco

Futebol Nacional

Vasco aparece entre os grandes com maior risco de rebaixamento no Brasileirão; veja os números

Há 47 minutos
Jogadores do Flamengo se abraçam após gol marcado no brasileirão

Futebol Nacional

Flamengo dispara, abre vantagem sobre o Palmeiras e vira favorito ao título do Brasileirão; veja os números

Há 1 hora
O meia Bruno Henrique na derrota do Internacional para o Santos no Beira-Rio

Futebol Nacional

Raul Costa Jr.: pode ser tudo, menos futebol

Há 1 hora
Mais LANCE!
Confrontos desta rodada do Brasileirão foram marcados por erro de arbitragem (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do Brasileirão

Episódio de discussão entre atletas do mesmo time chamou atenção (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Dublador revela conflito entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

Matheus Henrique, Matheus Pereira e Fagner comemoram um dos gols do Cruzeiro sobre o Athletico

Cruzeiro: Fagner comenta sobre polêmica entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

Ayrton Lucas conduz a bola em jogo do Flamengo no Brasileirão

Ayrton Lucas celebra desempenho em maratona de jogos pelo Flamengo

Grêmio bateu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e se classificou ás semifinais da Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (07/09/2026)

Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Diniz se posiciona sobre atrasos no Corinthians após derrota

Everton Cebolinha assiste ao jogo entre Flamengo e Mirassol do banco de reservas

Decisão de Jardim mantém futuro de Cebolinha no Flamengo em aberto

fernando diniz no comando do Corinthians

Diniz desabafa após derrota do Corinthians: 'Pedir desculpas"

memphis depay pelo corinthians

Memphis Depay revela incômodo após derrota do Corinthians

Corinthians x Chapecoense na Neo Química Arena

Torcida do Corinthians protesta após derrota para Chapecoense

Corinthians x Chapecoense

Corinthians sofre virada em casa para a Chapecoense no Brasileirão

Botafogo e Palmeiras empataram por 0 a 0

Dê suas notas: Botafogo e Palmeiras não saem do zero no Nilton Santos

RIO DE JANEIRO (RJ), 06.09.2026 - CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE A: BOTAFOGO x PALMEIRAS - Marlon Freitas do Palmeiras durante partida contra o Botafogo, valida pela disputa do Campeonato Brasileiro Serie A, realizada no Nilton Santos, em Rio de Janeiro, neste domingo, 6.(Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Sob o olhar de Ancelotti, Botafogo e Palmeiras empatam no Nilton Santos