Benja detona Gabigol após fala sobre Flamengo: 'Arrogante'

O apresentador Benjamin Back, conhecido como Benja, atacou duramente o atacante Gabriel Barbosa após uma entrevista em que Gabigol afirmou ter vontade de voltar ao Flamengo. As declarações foram publicadas pelo canal Fui Clear, da Clear TV, e repercutiram nas redes sociais.

- Esse cara [Gabigol] é o jogador mais arrogante, mais prepotente e mais escroto que eu já conheci na minha vida. Esse cara, para mim, é repugnante. O cara está no CT do Santos, com o uniforme do Santos, e foi babar ovo do Flamengo.

A reação do apresentador veio após Gabigol, atualmente emprestado ao Santos pelo Cruzeiro até o fim desta temporada, ser questionado sobre um possível retorno ao clube carioca. O jogador não descartou a possibilidade e admitiu dificuldade em jogar contra o time onde atuou por seis anos.

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- O Flamengo é um time que mexe comigo. É muito tempo também, muita história, os jogadores. Foram seis anos, muita coisa, muitos títulos, a torcida. Joguei mais lá do que aqui, por exemplo. Então, é difícil para mim jogar contra, não me sinto à vontade. — afirmou o atacante na entrevista ao Fui Clear.

SEM ESPAÇO PARA DESUMILDADE!



Durante um desabafo fortíssimo no #PapoDeCraque SP - 2ª Edição, o Benja não poupou palavras para expor a postura de Gabigol fora das quatro linhas. Ele criticou as atitudes do camisa 9 e classificou o atacante como o jogador mais arrogante e… pic.twitter.com/sbjOMxu3qC — TMC Esporte (@tmcesporte) September 4, 2026

Renovação com o Flamengo?

Na mesma entrevista, Gabigol revelou detalhes sobre a negociação de renovação de contrato com o Flamengo, que nunca se concretizou. Segundo o jogador, um acordo verbal para permanecer no clube até 2028 chegou a ser fechado durante a gestão de Rodolfo Landim, a ponto de ele gravar um vídeo para anunciar a continuidade.

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O atacante afirmou que as conversas começaram em 2023 e avançaram até um ponto em que dirigentes do Flamengo celebraram o acerto com ele. Os documentos para a assinatura, no entanto, jamais chegaram. A despedida do atacante do clube carioca ocorreu em dezembro de 2024, encerrando uma das passagens mais marcantes da história recente do Flamengo.

- Acho que foi em 2023 que começaram as conversas de renovação para eu ficar. A negociação se arrastou bastante e, no final de 2023 ou no começo de 2024, as coisas se acertaram. Apertaram a minha mão, deram parabéns. Bruno Spindel e Marcos Braz falaram: 'Pô, Gabriel, você vai ficar aqui mais cinco anos, vai completar dez anos de Flamengo'.

Gabigol chegou ao Rubro-Negro em 2019 e saiu em 2024 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Futuro incerto no Santos

Com contrato com o Cruzeiro, Gabigol disse acreditar no projeto e manteve a confiança na parceria, mesmo após um empréstimo ao Santos. A permanência no clube que o revelou, por sua vez, foi dita como improvável. O jogador citou dificuldades financeiras do time paulista como obstáculo para qualquer continuidade após o término do empréstimo.

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- Sendo sincero, ficar aqui é muito difícil por questões financeiras do clube. Ainda acho que as coisas podem dar certo no Cruzeiro. Tivemos um grande ano, ficamos em terceiro lugar no Brasileiro. Claro que fica marcado o pênalti que eu perdi contra o Corinthians, mas faz parte. Se tiver que bater de novo, vou bater. — completou Gabigol.

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