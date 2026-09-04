O Santos iniciou uma série de procedimentos para recuperar o gramado da Vila Belmiro após as condições do campo na partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O estado do gramado foi alvo de críticas do atacante Neymar, que reclamou dos buracos e das dificuldades encontradas durante o confronto que terminou com a eliminação do Peixe.

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O Lance! apurou que os trabalhos de recuperação do gramado da Vila Belmiro começaram nesta quinta-feira (3), após a partida. Entre as ações realizadas, o clube passou a máquina para cortar e alinhar a grama, além de fazer a correção do campo com o uso de garfo.

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Ainda nesta quinta-feira (3), será realizada a adubação foliar, com a aplicação de nutrientes diretamente nas folhas da grama, enquanto a aplicação do adubo granulado está prevista para sexta-feira (4). Ao todo, serão utilizados 200 quilos de adubo em toda a extensão do gramado.

O clube entende que as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias prejudicaram as condições do campo e dificultaram o trabalho de manutenção. Por conta disso, foi necessário realizar a descompactação do gramado um dia antes da partida contra o Palmeiras.

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O procedimento tem como objetivo melhorar a circulação de água, oxigênio e nutrientes até as raízes, além de contribuir para o escoamento da água e evitar o encharcamento do solo. No entanto, a descompactação acabou deixando mais buracos e falhas visíveis na superfície do campo durante o jogo.

A expectativa do Santos é que o gramado apresente melhores condições na próxima partida na Vila Belmiro, contra o Atlético-MG, na quarta-feira (9), pela Copa Sul-Americana. Até lá, novos procedimentos serão realizados para recuperar o campo.

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Gramado da Vila Belmiro passa por trabalhos de recuperação após críticas de Neymar (Vinicius Spada/Lance!)

Críticas de Neymar e transmissão

Durante a transmissão, os comentaristas fizeram críticas à condição do gramado e questionaram o motivo de o campo da Vila Belmiro apresentar um estado considerado abaixo do habitual. A discussão ganhou força nas redes sociais após a partida, principalmente pelas manifestações de Neymar.

— Queria dar os parabéns ao nosso responsável pelo campo da Vila Belmiro… Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo… E ainda por cima fazemos mais força para arranques e frenagens durante a corrida porque o campo está irregular. Não foi à toa que três sentiram no primeiro tempo… Parabéns, viu… Ótimo trabalho de m@rda — concluiu.

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Horas antes do jogo, o presidente Marcelo Teixeira usou as redes sociais para publicar fotos da Vila Belmiro com a legenda "Prontos para hoje". Nas imagens, carrinhos com funcionários do clube aparecem no gramado realizando o alinhamento do campo.

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