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Santos inicia recuperação do gramado da Vila após críticas de Neymar

Clube realiza série de procedimentos para melhorar as condições do campo antes dos próximos jogos

PorVinícius Espirito Santo SpadaGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
04/09/2026 07:00
Atualizado há 1 minutos
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Gramado Vila Belmiro no dia 3 de setembro
Gramado da Vila Belmiro recebeu críticas de Neymar após partida do Santos (Vinicius Spada/Lance!)

O Santos iniciou uma série de procedimentos para recuperar o gramado da Vila Belmiro após as condições do campo na partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O estado do gramado foi alvo de críticas do atacante Neymar, que reclamou dos buracos e das dificuldades encontradas durante o confronto que terminou com a eliminação do Peixe.

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O Lance! apurou que os trabalhos de recuperação do gramado da Vila Belmiro começaram nesta quinta-feira (3), após a partida. Entre as ações realizadas, o clube passou a máquina para cortar e alinhar a grama, além de fazer a correção do campo com o uso de garfo.

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Ainda nesta quinta-feira (3), será realizada a adubação foliar, com a aplicação de nutrientes diretamente nas folhas da grama, enquanto a aplicação do adubo granulado está prevista para sexta-feira (4). Ao todo, serão utilizados 200 quilos de adubo em toda a extensão do gramado.

O clube entende que as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias prejudicaram as condições do campo e dificultaram o trabalho de manutenção. Por conta disso, foi necessário realizar a descompactação do gramado um dia antes da partida contra o Palmeiras.

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O procedimento tem como objetivo melhorar a circulação de água, oxigênio e nutrientes até as raízes, além de contribuir para o escoamento da água e evitar o encharcamento do solo. No entanto, a descompactação acabou deixando mais buracos e falhas visíveis na superfície do campo durante o jogo.

A expectativa do Santos é que o gramado apresente melhores condições na próxima partida na Vila Belmiro, contra o Atlético-MG, na quarta-feira (9), pela Copa Sul-Americana. Até lá, novos procedimentos serão realizados para recuperar o campo.

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Gramado Vila Belmiro no dia 3 de setembro
Gramado da Vila Belmiro passa por trabalhos de recuperação após críticas de Neymar (Vinicius Spada/Lance!)

Críticas de Neymar e transmissão

Durante a transmissão, os comentaristas fizeram críticas à condição do gramado e questionaram o motivo de o campo da Vila Belmiro apresentar um estado considerado abaixo do habitual. A discussão ganhou força nas redes sociais após a partida, principalmente pelas manifestações de Neymar.

— Queria dar os parabéns ao nosso responsável pelo campo da Vila Belmiro… Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo… E ainda por cima fazemos mais força para arranques e frenagens durante a corrida porque o campo está irregular. Não foi à toa que três sentiram no primeiro tempo… Parabéns, viu… Ótimo trabalho de m@rda — concluiu.

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Horas antes do jogo, o presidente Marcelo Teixeira usou as redes sociais para publicar fotos da Vila Belmiro com a legenda "Prontos para hoje". Nas imagens, carrinhos com funcionários do clube aparecem no gramado realizando o alinhamento do campo.

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