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Veja gols em Internacional x Santos: Gabigol e Oliva marcam e mandantes diminuem

Equipes se enfrentam no Beira-Rio

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 16:31
Atualizado há 13 minutos
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Gabigol, do Santos, comemorando gol contra o Internacional
Internacional recebeu o Santos (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

O Internacional recebe o Santos neste domingo (6), no Beira-Rio, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes buscam se distanciar da zona de rebaixamento, mas a situação da equipe comandada por Paulo Pezzolano é mais delicada.

➡️Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Ambas as equipes vêm de eliminação na Copa do Brasil no meio da semana, com o Colorado sendo superado pelo Grêmio e o Peixe derrotado pelo Palmeiras.

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Na partida em Porto Alegre, o Santos abriu o placar com gol de Gabigol. Aos oito minutos, o atacante aproveitou uma falha de Félix Torres no meio-campo, roubou a bola e finalizou cruzado para balançar as redes. 21 minutos depois, o camisa 9 balançou as redes novamente, dessa vez cobrando pênalti.

Aos 39, foi a vez de Christian Oliva fazer o seu. O jogador do Peixe recebeu cruzamento da esquerda e, de cabeça, afundou o goleiro Matheus Cunha. Com três minutos do segundo tempo, Braian Aguirre diminuiu para os donos da casa. O jogador finalizou de primeira,, de fora da área, e acertou o ângulo direito de Gabriel Brazão.

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Veja os gols do jogo:

Jogadores de Internacional e Santos brigando pela bola
Internacional x Santos foi válido pelo Brasileirão (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Reforços podem estrear pelo Santos

Anunciados recentemente pelo clube, Arthur e Lima aparecem entre os relacionados para o duelo com o Internacional. Os dois reforços agora ficam à disposição da comissão técnica para a partida no Beira-Rio.

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A tendência é que a definição sobre a utilização dos novos jogadores aconteça apenas momentos antes do confronto. Arthur e Lima podem começar entre os titulares ou ser opções no banco de reservas.

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Santos busca recuperação no Brasileirão

O Santos entra em campo diante do Internacional em busca de um resultado positivo para melhorar sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe santista terá pela frente um adversário que também precisa somar pontos na competição. A partida pela 26ª rodada do Brasileirão será disputada neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. ➡️Saiba onde assistir!

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