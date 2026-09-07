Santos tem novidade em reapresentação após vitória
Jogador fez seu primeiro trabalho com o Santos
O Santos iniciou nesta segunda-feira (7) a preparação para o duelo com o Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A principal novidade da atividade no CT Rei Pelé foi a presença de Rodinei, que realizou seu primeiro treinamento ao lado dos novos companheiros.
O lateral-direito, de 34 anos, participou normalmente do trabalho com o elenco após a vitória por 3 a 2 sobre o Internacional, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores que começaram a partida em Porto Alegre fizeram apenas uma atividade regenerativa. O restante do grupo foi ao campo para um treino técnico comandado pela comissão de Cuca.
Santos se prepara para decisão contra o Galo
O técnico deve definir a equipe para enfrentar o Atlético-MG somente no treino de terça-feira, quando terá o elenco completo à disposição. A expectativa fica por conta do retorno de Lucas Veríssimo, que ficou fora da partida contra o Internacional devido a dores no tornozelo direito.
Rony será desfalque. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Macará, no Equador, pelas oitavas de final, e terá de cumprir suspensão.
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A provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão; Willian Arão (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero e Gabigol.
Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h, na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana.
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