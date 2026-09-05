Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão
Internacional e Santos se enfrentam neste domingo (6), a partir das 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão de Globo (TV aberta) e Premiere. Clique aqui para assistir no Premiere.
Vídeo: Gabigol se desculpa com torcida do Santos após declarações sobre Flamengo e Cruzeiro
➡️Neymar e a sequência de lesões: o que explica os problemas físicos do atacante?
As equipes não fazem um bom Brasileirão. O Santos é o 14° colocado, com 29 pontos, sendo sete vitórias, oito empates e nove derrotas. Já o Internacional tem uma situação ainda mais complocada. Com apenas 25 pontos, ocupa a 18ª posição na tabela de classificação, com cinco vitórias, dez empates e outras dez derrotas.
➡️ Vídeo: Gabigol se desculpa com torcida do Santos após declarações sobre Flamengo e Cruzeiro
Ficha do jogo
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Neymar tem lesão e não será relacionado pelo Santos
O atacante Neymar passou por exames de imagem nesta sexta-feira (4), no CT Rei Pelé, que detectaram uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita. Além do camisa 10, outros dois atletas também têm problemas físicos: Álvaro Barreal sentiu a região posterior da coxa esquerda e exames apontaram lesão do músculo bíceps femoral do tipo 2A. Já Lucas Veríssimo tem apresentado quadro de dor no tornozelo direito, causado por um entorse, e iniciou tratamento mais específico.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X SANTOS
BRASILEIRÃO - 26ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 6 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
Prováveis escalações
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra, Thiago Maia e Alan Patrick; Carbonero e Sanabria.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva (Arthur) e Gabriel Bontempo; Rony, Caballero (Miguelito) e Gabigol.
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