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Gabigol vira assunto em Internacional x Santos: 'Nunca pode'

Jogador marcou dois gols no primeiro tempo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 17:25
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Gabigol dentro do gol em Internacional x Santos
Gabigol comemorou gol marcado pelo Santos (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Durante a partida entre Internacional e Santos, disputada neste domingo (6), no Beira-Rio, Gabigol virou assunto nas redes sociais por sua atuação. O camisa 9 marcou dois gols no primeiro tempo e garantiu a vantagem do Peixe no placar na partida do Brasileirão.

➡️Veja os gols da vitória do Santos sobre o Internacional no Brasileirão

Criticado ao longo da temporada, o atacante recebeu elogios de torcedores santistas e de fãs de outros clubes do Campeonato Brasileiro.

Veja alguns comentários:

Jogadores de Santos e Internacional em dividida
Internacional e Santos foi disputado pelo Brasileirão (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Reforços podem estrear pelo Santos contra o Internacional

Anunciados recentemente pelo clube, Arthur e Lima aparecem entre os relacionados para o duelo com o Internacional. Os dois reforços agora ficam à disposição da comissão técnica para a partida no Beira-Rio.

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A tendência é que a definição sobre a utilização dos novos jogadores aconteça apenas momentos antes do confronto. Arthur e Lima podem começar entre os titulares ou ser opções no banco de reservas.

Santos busca recuperação no Brasileirão

O Santos entra em campo diante do Internacional em busca de um resultado positivo para melhorar sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe santista terá pela frente um adversário que também precisa somar pontos na competição. A partida pela 26ª rodada do Brasileirão será disputada neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. ➡️Saiba onde assistir!

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