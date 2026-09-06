Gabigol vira assunto em Internacional x Santos: 'Nunca pode'

Durante a partida entre Internacional e Santos, disputada neste domingo (6), no Beira-Rio, Gabigol virou assunto nas redes sociais por sua atuação. O camisa 9 marcou dois gols no primeiro tempo e garantiu a vantagem do Peixe no placar na partida do Brasileirão.

➡️Veja os gols da vitória do Santos sobre o Internacional no Brasileirão

Criticado ao longo da temporada, o atacante recebeu elogios de torcedores santistas e de fãs de outros clubes do Campeonato Brasileiro.

Veja alguns comentários:

GABIGOL LITERALMENTE FAZ TUDO



ROUBA A BOLA DO PRIMEIRO GOL

FAZ O PRIMEIRO GOL

SOFRE O PENALTI

OCASIONA A EXPULSAO DO MATHEUS

FAZ O SEGUNDO GOL



Sem Neymar? Tem Gabriel Barbosa, jogador gigantesco e que nunca pode ser jogado fora. pic.twitter.com/txd5qzd3w4 — Noite de Copa (@Noitedecopa) September 6, 2026

Gabriel Barbosa, o Gabigol, ainda SABE fazer gols.



18 gols na temporada e ARTILHEIRO do Santos!



🎥 Premiere pic.twitter.com/hvaZ2fEXuR — Central do Braga (@CentralDoBrega) September 6, 2026

Carrasco antigo do Inter... — O Lord Johnny (@oLordJohnny) September 6, 2026

é muito bom ter um maluco que pega essa bola que o gabigol pegou e voce sabe que tem uns 80% de chance de sair gol



por isso que por mim pode falar do flamengo, cruzeiro, inter de limeira, são bento, dallas cowboys, quem ele quiser — Gabriel Nistardo (@NstX1) September 6, 2026

Quero gabigol no flamengo!!!! — Falcão (@falcaofla12) September 6, 2026

Internacional e Santos foi disputado pelo Brasileirão (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Reforços podem estrear pelo Santos contra o Internacional

Anunciados recentemente pelo clube, Arthur e Lima aparecem entre os relacionados para o duelo com o Internacional. Os dois reforços agora ficam à disposição da comissão técnica para a partida no Beira-Rio.

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A tendência é que a definição sobre a utilização dos novos jogadores aconteça apenas momentos antes do confronto. Arthur e Lima podem começar entre os titulares ou ser opções no banco de reservas.

Santos busca recuperação no Brasileirão

O Santos entra em campo diante do Internacional em busca de um resultado positivo para melhorar sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe santista terá pela frente um adversário que também precisa somar pontos na competição. A partida pela 26ª rodada do Brasileirão será disputada neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. ➡️Saiba onde assistir!

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