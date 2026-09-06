Gabigol vira assunto em Internacional x Santos: 'Nunca pode'
Jogador marcou dois gols no primeiro tempo
Durante a partida entre Internacional e Santos, disputada neste domingo (6), no Beira-Rio, Gabigol virou assunto nas redes sociais por sua atuação. O camisa 9 marcou dois gols no primeiro tempo e garantiu a vantagem do Peixe no placar na partida do Brasileirão.
➡️Veja os gols da vitória do Santos sobre o Internacional no Brasileirão
Criticado ao longo da temporada, o atacante recebeu elogios de torcedores santistas e de fãs de outros clubes do Campeonato Brasileiro.
Veja alguns comentários:
GABIGOL LITERALMENTE FAZ TUDO— Noite de Copa (@Noitedecopa) September 6, 2026
ROUBA A BOLA DO PRIMEIRO GOL
FAZ O PRIMEIRO GOL
SOFRE O PENALTI
OCASIONA A EXPULSAO DO MATHEUS
FAZ O SEGUNDO GOL
Sem Neymar? Tem Gabriel Barbosa, jogador gigantesco e que nunca pode ser jogado fora. pic.twitter.com/txd5qzd3w4
Gabriel Barbosa, o Gabigol, ainda SABE fazer gols.— Central do Braga (@CentralDoBrega) September 6, 2026
18 gols na temporada e ARTILHEIRO do Santos!
🎥 Premiere pic.twitter.com/hvaZ2fEXuR
Carrasco antigo do Inter...— O Lord Johnny (@oLordJohnny) September 6, 2026
é muito bom ter um maluco que pega essa bola que o gabigol pegou e voce sabe que tem uns 80% de chance de sair gol— Gabriel Nistardo (@NstX1) September 6, 2026
por isso que por mim pode falar do flamengo, cruzeiro, inter de limeira, são bento, dallas cowboys, quem ele quiser
Quero gabigol no flamengo!!!!— Falcão (@falcaofla12) September 6, 2026
Reforços podem estrear pelo Santos contra o Internacional
Anunciados recentemente pelo clube, Arthur e Lima aparecem entre os relacionados para o duelo com o Internacional. Os dois reforços agora ficam à disposição da comissão técnica para a partida no Beira-Rio.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
A tendência é que a definição sobre a utilização dos novos jogadores aconteça apenas momentos antes do confronto. Arthur e Lima podem começar entre os titulares ou ser opções no banco de reservas.
Santos busca recuperação no Brasileirão
O Santos entra em campo diante do Internacional em busca de um resultado positivo para melhorar sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe santista terá pela frente um adversário que também precisa somar pontos na competição. A partida pela 26ª rodada do Brasileirão será disputada neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. ➡️Saiba onde assistir!
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Reinaldo dispara sobre arbitragem: 'São uma perna danada'Há 3 horas
Fora de Campo
Mauro Cezar cobra Bap por situação do gramado do MaracanãHá 3 horas
Flamengo
Flamengo entra para Guinness Book com o projeto 'Manto da Nação'Há 4 horas
Fora de Campo
Dublador revela falas de discussão em Fluminense x VascoHá 5 horas
Fluminense
Guga critica gramado do Maracanã antes da Libertadores: 'Desesperador'Há 5 horas
Futebol Internacional
Peitada de árbitro em Canobbio chama atenção na Europa: 'Nunca visto'Há 7 horas
Mais LANCE!