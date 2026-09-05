O Santos terá que administrar baixas e retornos no elenco para o duelo de domingo (6), contra o Internacional, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Brasileirão. Enquanto Neymar e outros três jogadores estão fora por lesão, o Peixe ganha duas opções para a equipe em um momento de pressão na tabela e de necessidade de se afastar da zona de rebaixamento.

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O principal desfalque fica, mais uma vez, por conta de Neymar. O atacante passou por exames de imagem nesta sexta-feira (4), no CT Rei Pelé, que detectaram uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita.

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Além de Neymar, outros atletas também têm problemas físicos: Álvaro Barreal, que sentiu a região posterior da coxa esquerda e tem uma lesão do músculo bíceps femoral do tipo 2A, e Lucas Veríssimo, que tem apresentado quadro de dor no tornozelo direito, causado por um entorse. Além do trio, Vinícius Lira, com uma lesão no joelho esquerdo, deve seguir como baixa.

Apesar das notícias negativas, o técnico Cuca deve ter o retorno do lateral-direito Gabriel Menino, o volante Gustavo Henrique e o meia Pepê Fermino se recuperaram de problemas físicos realizaram treinamentos antes da viagem.

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Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva (Arthur) e Gabriel Bontempo; Rony, Caballero (Miguelito) e Gabigol.

Internacional x Santos

As equipes não fazem um bom Brasileirão. O Santos é o 14° colocado, com 29 pontos, sendo sete vitórias, oito empates e nove derrotas. Já o Internacional tem uma situação ainda mais complocada. Com apenas 25 pontos, ocupa a 18ª posição na tabela de classificação, com cinco vitórias, dez empates e outras dez derrotas.

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