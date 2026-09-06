PC Oliveira aponta falha de arbitragem em Remo x Flamengo pelo Brasileirão
Especialista discordou de Lucas Casagrande
O especialista em arbitragem da TV Globo, PC Oliveira, discordou da decisão do árbitro Lucas Casagrande em um lance do jogo entre Remo e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Na segunda etapa, em sua primeira jogada após entrar em campo, o argentino Joaquín Freitas sofreu um carrinho no tornozelo esquerdo e ficou caído no gramado com muitas dores.
➡️Veja o gol que deu a vitória ao Flamengo sobre o Remo no Brasileirão
De acordo com o ex-árbitro, a infração era para cartão vermelho direto, punição que não foi aplicada pela arbitragem do confronto.
— Paulo César de Oliveira, o nosso consultor de assuntos de arbitragem, diz que é pra vermelho — informou Gustavo Villani ao longo da transmissão.
Veja o lance:
September 6, 2026
Como foi o jogo?
Remo x Flamengo: como foi o jogo?
Primeiro tempo: Remo não pune decisões erradas do Flamengo
O Flamengo teve o domínio da posse de bola na primeira etapa, com boas triangulações e infiltrações na área. No entanto, pecou na tomada de decisão nos últimos passes e finalizações. E tais erros poderiam ter custado caro: aos 26', Taliari recebeu em profundidade, cara a cara com Rossi, mas hesitou e desperdiçou a jogada sem finalizar. Logo na sequência, o Rubro-Negro também teve boa chance com Lino, que obrigou o goleiro Marcelo Rangel a trabalhar. Depois de outras chegadas perigosas do clube visitante, a melhor chance do jogo foi novamente dos donos da casa: aos 44', Marcelinho achou Taliari livre na área e o atacante desviou de cabeça para boa defesa de Rossi.
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Segundo tempo: Samuel Lino muda a sorte rubro-negra
Após o intervalo, o Flamengo passou a criar chances mais claras. Aos 3', Samuel Lino acertou a trave em chute de fora da área. Aos 5', Pedro cabeceou forte e fez Marcelo Rangel trabalhar de novo. Aos 10', outra vez Ayrton Lucas achou o centroavante, agora livre na pequena área, mas o goleiro do Remo fez um milagre, no puro reflexo, para evitar o desempate. Até que, aos 19', enfim, saiu o gol: Arrascaeta fez bela jogada, serviu Samuel Lino e o atacante finalizou de biquinho para marcar.
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