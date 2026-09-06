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Santos vence Inter com resposta de Gabigol e se distancia do Z4 do Brasileirão

Peixe sobe para a 12ª posição e afunda rival na zona de rebaixamento

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/09/2026 18:09
Atualizado há 1 minutos
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Gabigol, do Santos, comemorando gol contra o Internacional
Gabigol, atacante do Santos (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

O Santos segurou a reação do Internacional no Beira-Rio após abrir três gols de vantagem, ainda na primeira etapa, e venceu por 3 a 2 neste domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro. Gabigol foi o destaque da equipe, com dois gols, um deles em cobrança de pênalti, enquanto Christian Oliva também balançou as redes. Aguirre e Bruno Henrique descontaram para os mandantes na segunda etapa, mas o time gaúcho não conseguiu buscar o empate.

O Internacional atuou em desvantagem numérica desde os 28 minutos do primeiro tempo, quando Matheus Bahia foi expulso. Com o resultado, o Peixe abriu vantagem em relação à zona de rebaixamento, enquanto o Internacional ocupa a antepenúltima posição na tabela.

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1°T - Brilho de Gabigol

O Internacional, por estranho que possa parecer, controlou parte da primeira etapa, mas não soube transformar o domínio em vantagem. As falhas defensivas coloradas, por outro lado, abriram espaço para Gabigol decidir. O camisa 9 marcou duas vezes, enquanto Christian Oliva também balançou as redes. Após a expulsão de Matheus Bahia, aos 28 minutos, o time de Pezzolano precisou se reorganizar para conter o Santos. Ao fim dos 45 minutos, o Peixe tinha três gols de vantagem e levaria a boa margem para a etapa complementar.

2°T - Pressão Colorada

Mesmo com um homem a menos, o Internacional partiu para cima do Santos e marcou duas vezes. A primeira veio logo aos três minutos, com Aguirre. Posteriormente, Bruno Henrique diminuiu em cobrança de pênalti. Nos minutos finais, o Colorado manteve uma blitz em busca do empate, resultado que seria importante na luta contra o rebaixamento. O Santos, porém, resistiu à pressão e deixou o Sul do País com os três pontos, em noite marcada pela estreia do reforço Arthur e pela ausência do capitão Neymar.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

A expulsão de Matheus Bahia abriu caminho para um Santos pouco criativo, mas eficiente para aproveitar os erros do adversário.

Deu aula 🏅

Gabigol foi o principal destaque da primeira etapa e abriu o caminho para a vitória do Santos. Após uma semana marcada por polêmicas e declarações envolvendo outros clubes, o camisa 9 marcou duas vezes e foi decisivo para garantir o resultado que distancia o Peixe da zona de rebaixamento.

Gabigol dentro do gol em Internacional x Santos
Gabigol após marcar na partida entre Santos e Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Ficou abaixo 📉

Félix Torres falhou de forma grotesca no gol de Gabigol. O zagueiro errou o tempo de bola ao tentar afastar a jogada, já perto da linha do meio de campo, e deixou caminho aberto para o atacante santista finalizar no canto direito do goleiro Colorado.

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✅ Ficha técnica

INTERNACIONAL 🆚 SANTOS
BRASILEIRÃO - 26ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 6 de setembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS);
🥅 Gols: Gabigol (8/1°T). Gabigol (29/1°T), Oliva (39/1°T), Aguirre (3/2°T) e Bruno Henrique (46/2°T);
🟨 Cartões amarelos: Ronaldo, Paulinho, Vitinho e Aguirre (INT); Escobar, Gabigol, Gustavo Henrique e Rollheiser;
🟥 Cartões vermelhos: Matheus Bahia (INT).

Escalações

INTERNACIONAL (Técnico: Esteban Conde)
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Félix Torres, Mercado e Matheus Bahia; Ronaldo (Villagra), Thiago Maia (Paulinho) e Alan Patrick (Bruno Henrique); Carbonero (Eliasson), Vitinho e Sanabria (Aguirre).

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SANTOS (Técnico: Cuca)
Brazão; Igor Vinícius, Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique (João Schmidt), Oliva e Rollheiser (Miguelito); Bontempo (Lima), Gabigol (Thaciano) e Caballero (Arthur).

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