Dois nomes do Flamengo estão na pré-lista da convocação da Seleção Brasileira da próxima quarta-feira (9): Samuel Lino e Pedro. O técnico Carlo Ancelotti divulgará os nomes para os amistosos contra Austrália e Índia, nos primeiros compromissos após a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo.

Diferentemente de Lino e Pedro, Lucas Paquetá e Léo Pereira, nomes do Flamengo também cotados para aparecer na próxima convocação de Carlo Ancelotti, não estão na lista larga da Seleção. A informação foi publicada, inicialmente, pelo "Ge", e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Pedro, do Flamengo, com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

Nomes do Flamengo já vinham no radar da Seleção

Na Copa do Mundo deste ano, quatro jogadores do Flamengo estiveram com a Seleção: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá. Do quarteto, os dois primeiros aparecem, num primeiro momento, fora do ciclo para o próximo torneio, muito pela questão da idade.

Antes mesmo do Mundial, torcedores do Flamengo cobravam uma oportunidade para Pedro e reclamaram, no anúncio oficial da convocação, da ausência do camisa 9.

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Paquetá e Léo Pereira

Mesmo fora dos três amistosos, Paquetá e Léo Pereira, do Flamengo, são peças vistas como importantes para esse ciclo da Seleção. O que acontece é que, para os primeiros testes após a eliminação, Ancelotti quer ver de perto jogadores que ainda não conhece.

Lucas Paquetá, do Flamengo, com a camisa da Seleção na Copa (Foto: Robert Cianflone/Getty Images via AFP)

Cronograma da Seleção Brasileira

A Seleção enfrentará a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, o Brasil encara a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá.

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Nos últimos dias, Ancelotti esteve na Europa fazendo um giro por França e Inglaterra para acompanhar jogos com possíveis selecionáveis. No Brasil, a comissão técnica assistiu a uma série de partidas da Copa do Brasil e do Brasileirão, além de jogos envolvendo equipes do país em torneios continentais, para começar a definir a lista de convocados.

Existe muita expectativa para a primeira convocação da Seleção Brasileira pós-Copa do Mundo. É certo que Ancelotti começará uma renovação gradual da equipe que sucumbiu no Mundial deste ano, mas a tendência é de que ele mantenha uma base da equipe que construiu ao longo do primeiro ano à frente do Brasil. Ao todo, 26 jogadores serão convocados para os primeiros amistosos.

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Convocação será para 1ª superdata Fifa da Seleção

A partir deste ano, a Fifa agrupou as datas Fifa de setembro e outubro em um único período, que permite a realização de até quatro partidas. A CBF definiu que o Brasil irá enfrentar a Austrália duas vezes e a Índia. Os jogos com os australianos serão em Townsville, no dia 25, e em Brisbane, no dia 29. Em 3 de outubro, os comandados de Carlo Ancelotti jogarão em Calcutá.

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