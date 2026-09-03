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Felipe Melo critica titular do Santos: 'Está numa fase horrível'

Atacante santista não marcou gols nos jogos de ida e volta

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 19:10
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Felipe Melo criticou fase de Gabigol no Santos
Felipe Melo criticou fase de Gabigol no Santos (Foto: Reprodução)

O Santos foi eliminado após empatar sem gols com o Palmeiras, na última quarta-feira (3), na Vila Belmiro, pelas quartas da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Alviverde garantiu a classificação ao vencer por 3 a 0, no Nubank Parque. Com uma atuação abaixo, Felipe Melo criticou Gabigol, que saiu sem gols.

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Durante o Seleção Sportv, Felipe Melo criticou a fase do atacante santista, principalmente com a possibilidade de Neymar ficar de fora do resto da temporada.

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— O Gabigol está numa fase horrível, apesar de fazer os gols dele, mas está na fase horrível para aquilo que ele representa. O cara é ídolo de uma nação, que é o Flamengo, que fez o que fez, fez chover quando estava no Flamengo. Ele deu uma melhorada agora. Deu uma melhorada, mas está muito abaixo daquilo que ele pode render — afirmou, Felipe Melo.

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Como foi Santos x Palmeiras?

Precisando reverter um placar complicado de 3 a 0 do primeiro jogo, restou ao Santos ir para cima do Palmeiras e controlar a posse de bola. No entanto, não conseguiu levar grandes perigos a Carlos Miguel. O time de Abel Ferreira, por sua vez, marcava bem e evitava espaços ao craque santista. Mauricio também teve a chance de aumentar o placar agregado do Verdão, mas não foi eficiente. Porém, quem teve mais desvantagem foram os mandantes, que ainda perderam Neymar no intervalo em razão de dores na coxa direita.

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Gabigol durante a partida contra o Palmeiras pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro
Gabigol durante a partida contra o Palmeiras pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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Com a saída de Neymar, o Santos perdeu muito na qualidade de bola e criação de jogadas. O Palmeiras passou a administrar a partida sem grandes investidas, já que o placar agregado era favorável. Arthur e Vitor Roque tiveram suas chances, enquanto do lado santista, Rony perdeu uma boa chance. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para colocar Larson e Luis Pacheco em campo, que viram o Palmeiras sair classificado do clássico.

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