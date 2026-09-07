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Atlético pode ter retornos importantes contra o Santos: veja situação dos atletas

Domínguez pode ter de volta três titulares para o duelo pela Sul-Americana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
07/09/2026 15:00
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Lyanco e Léo Duarte em treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Lyanco e Léo Duarte em treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético vive a expectativa de contar com retornos importantes para o confronto contra o Santos. Três titulares da equipe de Eduardo Domínguez, Lyanco, Maycon e Ruan, podem estar disponíveis para a partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
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O Atlético vive a expectativa de contar com retornos importantes para o confronto contra o Santos. Três titulares da equipe de Eduardo Domínguez, Lyanco, Maycon e Ruan, podem estar disponíveis para a partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Lyanco não atua desde o dia 12 de agosto, quando se lesionou na partida contra o Red Bull Bragantino, pela Copa Sul-Americana. O jogador sofreu um rompimento da fáscia plantar do pé esquerdo e, desde então, vinha se recuperando.

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Após a partida contra o São Paulo, no último sábado, o técnico Eduardo Domínguez indicou que Lyanco está próximo de retornar e pode ficar à disposição para o duelo contra o Santos.

— Lyanco está perto de voltar, ele fez hoje trabalhos normais no treino em BH. Acho que ele vai estar na partida contra o Santos, é muito importante — disse o técnico.

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Além dele, o volante Maycon também vive a expectativa de retornar já na partida contra o Santos. O jogador estava escalado para o clássico de volta da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, mas sentiu um desconforto durante o aquecimento e foi cortado da partida.

Maycon teve um quadro de fadiga muscular e parece estar próximo de se recuperar. Domínguez também falou sobre a situação do atleta, que será testado e avaliado antes da definição sobre sua participação.

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— Maycon começou a trabalhar melhor, sem dor, e segunda vamos testá-lo para ver como ele se sente.

Além deles, Ruan, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, também pode estar disponível, de acordo com Eduardo Domínguez. O zagueiro sofreu a lesão no clássico contra o Cruzeiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

— Acredito que Ruan pode estar também (de volta). Alguns jogadores estão voltando, experientes, que vão ajudar o grupo a ser mais forte — afirmou Domínguez.

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O Atlético encara o Santos na próxima quarta-feira (9), às 19h, na Vila Belmiro, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de volta acontece na quarta-feira seguinte, na Arena MRV.

Lyanco em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Lyanco em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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