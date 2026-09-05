O Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Internacional, neste domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as novidades estão os recém-contratados Arthur e Lima, que foram convocados e podem fazer suas estreias pelo Peixe. Por outro lado, Neymar e Álvaro Barreal são desfalques para a partida, marcada para as 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

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Neymar passou por exames de imagem na sexta-feira (4), no CT Rei Pelé, que detectaram uma lesão muscular do tipo 2B no reto anterior da coxa direita. O camisa 10 se junta a outros dois jogadores que estão em tratamento no departamento médico do clube.

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Barreal também deixou o campo com dores na partida contra o Palmeiras, na última quarta-feira (2), pela Copa do Brasil. O atacante sentiu a região posterior da coxa esquerda e os exames apontaram uma lesão do músculo bíceps femoral do tipo 2A.

Já o zagueiro Lucas Veríssimo apresenta um quadro de dor no tornozelo direito, provocado por uma entorse, e iniciou um tratamento mais específico. Os três atletas estão em recuperação no CEPRAF/SFC, no CT Rei Pelé, sob supervisão da equipe médica do Santos. O clube, como de costume, não estabelece prazo para o retorno dos jogadores que estão em tratamento.

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Veja os relacionados pelo Santos

Reforços podem estrear pelo Santos

Anunciados recentemente pelo clube, Arthur e Lima aparecem entre os relacionados para o duelo com o Internacional. Os dois reforços agora ficam à disposição da comissão técnica para a partida no Beira-Rio.

A tendência é que a definição sobre a utilização dos novos jogadores aconteça apenas momentos antes do confronto. Arthur e Lima podem começar entre os titulares ou ser opções no banco de reservas.

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Santos busca recuperação no Brasileirão

O Santos entra em campo diante do Internacional em busca de um resultado positivo para melhorar sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe santista terá pela frente um adversário que também precisa somar pontos na competição. A partida pela 26ª rodada do Brasileirão será disputada neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. ➡️Saiba onde assistir!

Prováveis escalações

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra, Thiago Maia e Alan Patrick; Carbonero e Sanabria.

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SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva (Arthur) e Gabriel Bontempo; Rony, Caballero (Miguelito) e Gabigol.

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