Ex-Flamengo e Seleção, Leandro Damião é anunciado por novo time aos 37 anos
Ao lado de Paulinho, ex-Santos e Flamengo, jogador reforçará o Parque Brasília na Série Ouro, campeonato de várzea
O Parque Brasília, tradicional equipe do futebol amador de Campinas, decidiu apostar em nomes conhecidos do futebol profissional para a disputa da Série Ouro de 2026. O clube anunciou na sexta-feira (4) a contratação do atacante Leandro Damião, que terá como companheiro de ataque Paulinho, ex-Flamengo e Santos.
A dupla reúne passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e chega ao time campineiro como uma das principais atrações da competição. Aos 37 anos, Damião tem no currículo a conquista da Libertadores de 2010 pelo Internacional, além de convocações para a Seleção Brasileira.
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Revelado no futebol gaúcho, o atacante também defendeu Santos, Cruzeiro, Flamengo e Coritiba. No exterior, atuou por Real Betis, da Espanha, e Kawasaki Frontale, do Japão. Seu último clube no futebol profissional foi o Coritiba, em 2024.
Desde então, Damião passou a disputar competições do futebol amador no interior de São Paulo. O atacante já atuou por equipes de cidades como Sorocaba e Jundiaí antes de acertar com o Parque Brasília.
Paulinho, por sua vez, tem 38 anos e ganhou projeção nacional durante sua passagem pelo XV de Piracicaba. Em 2013, o meia-atacante foi contratado pelo Flamengo, onde permaneceu até 2015. Na sequência, defendeu o Santos.
O jogador ainda passou por Guarani, Vitória e Náutico antes de seguir carreira em equipes de menor expressão. Paulinho encerrou a trajetória profissional em 2024, quando defendia o Penapolense.
Série Ouro reúne equipes tradicionais do futebol amador
A Série Ouro da várzea corresponde à primeira divisão dos principais torneios de futebol amador de cidades do estado de São Paulo, como Campinas e Guarulhos. A competição reúne equipes tradicionais e costuma chamar atenção pelo nível técnico e pela presença de jogadores com passagem pelo futebol profissional.
Em Campinas, a edição de 2026 terá início em 13 de setembro. A competição também movimenta o futebol amador de Guarulhos, onde a Série Ouro reúne clubes e torcedores em torno das disputas locais.
Parque Brasília busca novo título em Campinas
A contratação dos dois ex-jogadores faz parte da estratégia do Parque Brasília para voltar ao topo do futebol amador de Campinas. Campeão da liga pela última vez em 2022, o clube aposta na experiência de atletas com passagem pelo futebol profissional para tentar recuperar o título.
O Parque Brasília está no Grupo D da Série Ouro, ao lado de Nova Aliança, Dic City, Granada, Unce Morro, Portelinha, Vera Cruz e Grêmio Cafezinho.
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