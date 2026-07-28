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Maestro Júnior analisa polêmica de Neymar com jogadores do Santos: 'Não tem'

Comentarista comentou sobre o excesso de informações vazadas

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 19:23
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta
Maestro Júnior foi sincero ao comentar a polêmica da cobrança individual do Neymar com jogadores jovens do Santos (Foto: Reprodução)

Após Neymar usar sua rede social para rebater uma suposta cobrança individual com os jogadores jovens do Santos, no empate por 2 a 2 com a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, o Maestro Júnior aproveitou para minimizar o episódio.

➡️ Neymar vive retorno turbulento ao Santos apesar do protagonismo em campo

Durante o Seleção Sportv, o comentarista comentou sobre o excesso de informações que são vazadas de vestiários dos clubes brasileiros e como isso afeta o ambiente desses jogadores.

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—  O que chama atenção, hoje em dia, são a quantidade de situações internas que são vazadas para fora. Essa é a primeira coisa que me chama muita atenção, o que tem de vazamento, porque isso é uma coisa mais normal que tem de você cobrar o teu companheiro ou o treinador te cobrar de uma forma, porque cada um tem uma personalidade, tem uma forma de lidar — afirmou.

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Mas, aproveitou pra ressaltar que apesar das cobranças em vestiários serem naturais e geracionais do futebol, é preciso ter um limite que não pode ser ultrapassado.

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— Você precisa ter a sensibilidade na hora de uma coisa você falar para o geral e a outra coisa você individualizar uma chamada de atenção. Não posso te dizer porque eu não... Quer dizer, o que a gente escuta é somente da forma como foi a coisa. Mas o mais velho chamar a atenção do moleque, eu acho que isso aí não tem nenhum problema. É lógico que você não vai passar daquele limite da ofensa, daquilo ali — completou.

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Neymar nega cobrança direcionada aos jovens do Santos

Em seu pronunciamento, Neymar afirmou que a cobrança ocorreu entre diversos jogadores e citou nominalmente alguns dos atletas que participaram da conversa. O atacante também rejeitou a ideia de que tenha escolhido os jovens do elenco como alvos específicos da bronca.

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— Fala, rapaziada, bom domingo a todos. Não é um domingo que a gente queria, mas é isso, levantar a cabeça e seguir trabalhando. Outra coisa, estou vendo que tá sendo algumas coisas sobre que eu cobrei os jovens dentro do vestiário. Totalmente mentira. Quem repassou isso, por favor, não faça isso. Não faça isso, não minta. Não minta, pode perguntar pra quem quiser que tá dentro do vestiário. Foi uma cobrança para o time, conversamos, eu, Lucas, Arão, Gabi, todos falamos ali, Brazão. E a gente se cobrou, obviamente, porque a gente é competitivo, a gente quer ganhar, a gente quer vencer. Mas não teve nenhuma cobrança com os jovens, não. Isso eu não vou aceitar a partir de agora, não vou aceitar essas mentiras que vocês vão ficar soltas na internet, não — disse Neymar.

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A manifestação aconteceu depois de uma reportagem do "ge" relatar que Neymar teria adotado um tom considerado excessivo com Gabriel Bontempo e João Ananias durante o intervalo da partida. De acordo com a publicação, o episódio teria provocado desconforto dentro do grupo e contribuído para um ambiente de tensão no vestiário santista.

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Neymar comemora gol pelo Santos no Campeonato Brasileiro
Neymar comemora gol pelo Santos no Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

— E outra coisa, se tiver que cobrar dentro do vestiário um ao outro, independente de quem seja, é normal no futebol, é normal de um grupo que quer vencer. Vocês que estão fazendo essas matérias mal intencionadas e mentirosas, não sabem de nada, não sabem o que é futebol e não participam, e nunca participaram de um elenco — afirmou o jogador.

Histórico recente aumenta a repercussão

O episódio também ganhou repercussão por causa de outros acontecimentos envolvendo Neymar e jogadores mais jovens do Santos. No ano passado, Deivid Washington teria sido alvo de fortes críticas do atacante dentro do vestiário, segundo relatos citados na apuração.

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