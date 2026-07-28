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Veja gols em Santos x UCV: Miguelito, Gabigol e Menino e Rony marcam

Clube paulista virou a partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 21:38
Atualizado há 19 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores do Santos comemorando gol na partida contra o UCV
Jogadores do Santos comemorando gol na partida contra o UCV (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

O Santos está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após vencer o jogo de ida por 4 a 1, o Peixe voltou a bater o Universidad Central, da Venezuela, por 4 a 2, de virada, na Vila Belmiro. Mesmo sofrendo um gol com menos de um minuto de partida, a equipe santista reagiu com gols de Miguelito, Gabigol, Gabriel Menino e Rony para confirmar a vaga na próxima fase do campeonato.

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Adonis Frías erra na hora de recuar a bola para Gabriel Brazão e ela fica livre para Sosa. O meia avança e encobre o goleiro do Santos para marcar o gol do time venezuelano.

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Veja o gol:

Quando o cronometro marcava os 38 minutos da primeira etapa, Gabriel Menino dá belo passe para o meia pela direita. O boliviano vai para cima da marcação, invade a área e finaliza no canto esquerdo de Schiavone. O goleiro toca na bola, mas não evita o gol.

Veja o empate:

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Aos 10 minutos do segundo tempo, Gabigol desencanta. Rollheiser recebe pela direita e encontra Gabriel Bontempo na área. O meia cruza na área para Gabigol subir sozinho e cabecear para o fundo da rede.

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Veja o gol da virada:

Aos 19 minutos do segundo tempo, O Santos chega ao terceiro gol. Gabigol tabela com Barreal e recebe dentro da área. O camisa 9 finaliza na saída de Schiavone e carimba o travessão. A bola sobra para Gabriel Menino completar para o gol.

Veja o gol:

Aos 26 minutos a UCV desconta, depois da cobrança de escanteio de Mosquera, Mottes aparece sozinho na área e desvia de coxa para o gol. Gabriel Brazão tenta, mas não consegue evitar o gol.

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Veja o gol:

No apagar das luzes, Rony faz mais um para o Santos. Gabriel Bontempo recebe na área, pela linha de fundo na esquerda e cruza para Rony, que completa para o gol.

Veja o quarto gol:

Como foi a partida?

Texto de: Juliana Yamaoka.

O Santos começou a partida levando um susto logo no primeiro lance. Adonis Frías errou o recuo para Gabriel Brazão, e Samuel Sosa aproveitou a falha para encobrir o goleiro e abrir o placar para a equipe venezuelana.

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Na sequência, Barreal acionou Gabriel Barbosa pela esquerda, mas o atacante foi flagrado em impedimento. Pouco depois, Gabriel Menino voltou a procurar o camisa 9, que novamente estava em posição irregular. Aos 10 minutos, Gabigol recebeu passe de Oliva, balançou as redes após finalizar cruzado, mas o lance foi anulado por mais um impedimento. Aos 13, o Peixe criou boa oportunidade com Rollheiser, que roubou a bola no meio-campo e acionou Willian Arão. O volante lançou Gabriel Barbosa na área, e o atacante bateu cruzado para boa defesa de Schiavone.

Apesar de controlar a posse de bola, o Santos encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. Aos 33 minutos, Miguelito arriscou da entrada da área após lançamento de Willian Arão, mas parou na defesa do goleiro da Universidad Central. No lance seguinte, Arão perdeu a bola para Mosquera, que avançou pela esquerda e encontrou Zapata na entrada da área. O atacante finalizou, mas Gabriel Brazão fez a defesa.

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Gabriel Barbosa comemorando o gol de virada do Santos contra o UCV
Gabriel Barbosa comemorando o gol de virada do Santos contra o UCV (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O empate veio apenas aos 38 minutos. Miguelito, que ganhou uma vaga entre os titulares ao lado de Barreal e Gabriel Barbosa, aproveitou a oportunidade para deixar tudo igual no placar.

No intervalo, Cuca promoveu mudanças e colocou Neymar, Lucas Veríssimo e Gabriel Bontempo em campo. O camisa 10 mudou a dinâmica da partida e deu a assistência para Gabriel Barbosa marcar o gol da virada santista. Com Neymar em campo, o Santos passou a controlar as ações com mais tranquilidade.

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Aos 19 minutos, Gabriel Menino ampliou o placar e comemorou com os companheiros que faziam o aquecimento à beira do gramado. Após chute de Gabriel Barbosa que acertou a trave, o volante aproveitou o rebote para completar para as redes.

Ainda houve tempo para Rony marcar nos acréscimos e fechar a vitória santista por 4 a 2.

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) - jogo de volta do playoff da Sul-Americana
📲 Terça-feira, dia 27 de julho de 2026
📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)
🗣️Arbitragem: Carlos Benítez (PAR)
🚩Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
📟 VAR: Ulises Mereles (PAR)

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