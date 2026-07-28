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Santos encara UCV em jogo decisivo pela Sul-Americana; Neymar titular?

Peixe busca terceira vitória em casa na competição

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
28/07/2026 20:35
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Vila Belmiro sendo preparada para duelo pela Sul-Americana. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
Vila Belmiro sendo preparada para duelo pela Sul-Americana. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Santos entra em campo nesta terça-feira (28) para enfrentar a Universidad Central, da Venezuela, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. 

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No duelo de ida, disputado na Venezuela, o Peixe venceu por 4 a 1, com gols de Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano e Rony. Com a vantagem construída fora de casa, a equipe santista chega em uma situação confortável e pode perder por até dois gols de diferença para avançar à próxima fase da competição.

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O meia-atacante Neymar vai começar a partida no banco de reservas. Ele jogou durante 90 minutos na partida do último sábado (25), contra a Chapecoense e empatou por 2 a 2, pelo Brasileirão. Por causa da viagem desgastante para a Venezuela, o camisa 10 foi poupado do duelo de ida pela Sul-Americana.

O Peixe optou por Gabriel Menino mais uma vez na lateral-direita e a dupla de zaga modificada com Adonis Frías e João Ananias. Além disso, o meio-campo formado por Arão, Oliva e Rollheiser. O ataque, por sua vez, será formado por Barreal, Miguelito e Gabriel Barbosa.

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Escalação do Santos diante da UCV. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Escalação do Santos diante da UCV. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) - jogo de volta do playoff da Sul-Americana
📲 Terça-feira, dia 27 de julho de 2026
📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)
🗣️Arbitragem: Carlos Benítez (PAR)
🚩Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
📟 VAR: Ulises Mereles (PAR)

Escalações:

Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Arão, Oliva, Rollheiser; Barreal, Miguelito e Gabriel Barbosa. (Técnico: Cuca)

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Giancarlo Schiavone; Maicol Ruiz, Kendrys Silva, Gonzalo Mottes e Yohan Cumana; Williams Lugo, Francisco Solé, Vicente Rodríguez e Edwin Mosquera; Samuel Sosa e Juan Camilo Zapata. (Técnico: Daniel Sasso)

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