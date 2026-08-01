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Cuca evita polêmica sobre leilão de Neymar antes de jogo do Santos

Peixe entra em campo na próxima terça-feira (4), no Mangueirão

PorJuliana YamaokaSantos (SP)
01/08/2026 23:34
Atualizado há 2 minutos
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Neymar em partida entre o Santos e o Remo. (Foto: Ato Press/Folhapress)
Neymar em partida entre o Santos e o Remo. (Foto: Ato Press/Folhapress)

O técnico Cuca analisou o desempenho do Santos após o empate sem gols com o Remo, no último sábado (1º), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador também comentou a expectativa de contar com Neymar na partida de volta.

➡️ Com Neymar, Santos fica no empate sem gols com o Remo pela Copa do Brasil

O elenco santista se reapresenta na manhã deste domingo (2) para um treino regenerativo e avaliações físicas dos titulares. A delegação embarca para o Pará na segunda-feira (3), após o almoço, onde enfrenta o Remo na terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.

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Antes da viagem, porém, Neymar tem compromisso em São Paulo. O camisa 10 promoverá, na noite de segunda-feira (3), a sexta edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.

Questionado sobre a possibilidade de o atacante chegar ao Pará separadamente do restante da delegação, Cuca evitou entrar no assunto. O treinador afirmou que a prioridade é reavaliar as condições físicas do jogador, que voltou a atuar durante os 90 minutos após um longo período.

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— Ele buscou o jogo no primeiro tempo e, no segundo, abriu de novo. O espaço diminuiu. O Remo baixou as linhas. Tivemos chances claras de fazer o gol e, infelizmente, não fizemos. No detalhe, na batida de escanteio, não fizemos. Quanto ao leilão, é uma coisa dele e vêm pessoas do mundo todo. Deixo para que a diretoria resolva com ele. Da minha parte, é reavaliar neste domingo (2). Fazia tempo que não jogava uma partida inteira. Conversar com o jogador e, internamente, resolver - disse o treinador.

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Neymar é dúvida para o jogo do Santos contra o Remo. (Foto: Código19/Folhapress)
Neymar é dúvida para o jogo do Santos contra o Remo. (Foto: Código19/Folhapress)

O leilão do Instituto Neymar Jr.:

O Instituto Neymar Jr. realizará o seu 6º leilão beneficente com itens que vão desde um cetro do Rei Pelé até experiências exclusivas com o próprio Neymar, como uma viagem à sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O evento acontece na próxima segunda-feira (3), em São Paulo.

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Entre os destaques dos 17 lotes estão uma camisa em homenagem à Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 1970, autografada por Neymar e Pelé; uma camisa do Barcelona assinada por Neymar, Lionel Messi e Luis Suárez; um treino de tênis com Ronaldo Nazário; além de uma raquete autografada e um encontro com o tenista João Fonseca.

➡️ Leilão de Neymar terá itens de Pelé, jogo de pôquer e viagem exclusiva

➡️ Leilão do Instituto Neymar Jr: veja horário e onde assistir

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