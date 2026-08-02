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Problemas defensivos do Santos podem barrar Menino da Vila na Seleção Brasileira

Jovem zagueiro vive melhor momento no profissional e Lucas Veríssimo preocupa para decisão

PorJuliana YamaokaSantos (SP)
02/08/2026 07:00
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João Ananias durante viagem do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
João Ananias durante viagem do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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O Santos pode ter um problema importante para o duelo decisivo diante do Remo, na próxima terça-feira (4), no Mangueirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após o empate sem gols na Vila Belmiro, o técnico Cuca ganhou uma preocupação no setor defensivo. Neste domingo (2), o elenco realiza um treino regenerativo no CT Rei Pelé e os jogadores passarão por avaliações médicas para definir as condições físicas visando a sequência da semana, que ainda terá o confronto diante do Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

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Lucas Veríssimo é dúvida para o confronto. Uma das lideranças da equipe, o zagueiro deixou o gramado na reta final da partida após sentir dores na panturrilha direita sem contato com um adversário e será submetido a exames para saber a gravidade da lesão.

Caso o problema seja confirmado, o Santos pode perder justamente o principal líder do sistema defensivo em um momento decisivo da temporada. Além da experiência, Veríssimo é um dos responsáveis pela organização da linha de defesa e vinha formando uma dupla cada vez mais consolidada com João Ananias.

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João Ananias durante partida do Santos na Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
João Ananias durante partida do Santos na Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Dupla de zaga definida?

Revelado nas categorias de base do clube, o defensor de apenas 19 anos vive seu melhor momento desde a promoção ao elenco profissional. Sob o comando de Cuca, Ananias ganhou sequência entre os titulares, ultrapassou Adonis Frías e Luan Peres na disputa por posição e tem correspondido com atuações seguras, demonstrando personalidade mesmo diante de atacantes mais experientes.

Na partida contra o Remo, a dupla voltou a controlar as ações ofensivas da equipe paraense durante praticamente todo o confronto. O adversário criou poucas oportunidades claras e terminou a partida com apenas três finalizações no alvo, exigindo poucas intervenções de Gabriel Brazão.

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A evolução de João Ananias também reflete a confiança depositada pela comissão técnica. Em agosto do ano passado, o zagueiro renovou contrato com o Santos até 30 de junho de 2030. Depois de fazer sua primeira temporada no Sub-20 em 2025, o defensor, que chegou ao clube aos 11 anos, rapidamente passou a ser tratado como uma das principais promessas da posição.

O crescimento dentro de campo também chamou a atenção da Seleção Brasileira. Nesta semana, Ananias foi convocado para um período de treinamentos da equipe Sub-20 na Granja Comary, no Rio de Janeiro, onde o Brasil disputará amistosos contra a Bolívia na segunda semana de agosto.

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A convocação, porém, acontece em um momento delicado para o Santos. O clube segue envolvido na disputa do Campeonato Brasileiro, lutando para se afastar da zona de rebaixamento, além de decidir as classificações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Por isso, Cuca já sinalizou que pretende contar com força máxima e dificilmente abrirá mão de seus principais jogadores.

— Lucas preocupa, vai fazer exame, tomara que não seja nada grave. O Ananias está ganhando corpo, tem falhas, mas não se trata mais de promessa. Está se fortalecendo como titular. Temos poucos zagueiros, e temos o Arão também para fazer isso quando é preciso - afirmou o treinador.

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Com a possível ausência de Lucas Veríssimo, João Ananias deve assumir ainda mais responsabilidade na defesa santista. O jovem já deixou de ser apenas uma alternativa oriunda da base e passou a ocupar um papel importante em um dos setores mais consistentes da equipe de Cuca neste segundo semestre.]

Além de Lucas Veríssimo, Neymar também é tratado como dúvida para a partida. O camisa 10 será reavaliado pela comissão técnica e departamento médico, neste domingo (2), no CT Rei Pelé, antes da viagem para Belém, já que o clube monitora suas condições físicas. A definição sobre sua presença diante do Remo também passa pelo planejamento para a semana, que inclui compromissos fora de campo, entre eles a realização de seu tradicional leilão beneficente.

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