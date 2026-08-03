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Neymar marca presença em leilão e abre jogo sobre aposentadoria

Neymar mantém futuro indefinido no Santos e brinca sobre possível volta à Seleção

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
03/08/2026 22:51
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Neymar chega ao leilão do seu institutto, em São Paulo. (Foto: Divulgação/ Internet)
Neymar chega ao leilão do seu institutto, em São Paulo. (Foto: Divulgação/ Internet)

O meia-atacante Neymar chegou ao leilão promovido pelo instituto que carrega o seu nome na noite desta segunda-feira (3), na capital paulista, ao lado da esposa, Bruna Biancardi, e das filhas, Mel e Mavie. O filho mais velho, Davi Lucca, e a irmã, Rafaella Santos, também marcaram presença no evento.

O jogador não viajou com a delegação do Santos, que desembarcou no fim da tarde desta segunda-feira (3) no Pará para o duelo contra o Remo, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto será nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.

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Pela manhã, o clube anunciou que Neymar se juntaria à delegação em Belém e estaria entre os relacionados para a partida. No último sábado (1), após o empate sem gols com o Remo, o técnico Cuca foi questionado por jornalistas sobre a presença do camisa 10 no confronto de volta, justamente por causa da participação no leilão. O treinador preferiu deixar a definição para a diretoria e para a reavaliação médica do atleta, que indicaria suas condições físicas.

Esta é a sexta edição do leilão promovido pela família de Neymar. Neste ano, serão leiloados 17 itens e experiências, entre eles um fim de semana na mansão do jogador, em Mangaratiba (RJ), e encontros com Ronaldo Fenômeno e o tenista João Fonseca.

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— A gente trabalha e visa o crescimento do instituto. Todos que estão lá estão de coração, com amor e carinho. Eles se dedicam muito. Sempre tento ajudar de alguma forma. Estou feliz por estar aqui hoje - disse Neymar ao chegar ao evento.

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Neymar participa de leilão antes de jogo do Santos. (Foto: Divulgação/ Internet)
Neymar participa de leilão antes de jogo do Santos. (Foto: Divulgação/ Internet)

Neymar vai se aposentar?

Um dos assuntos mais comentados da noite foi o futuro de Neymar, que tem contrato com o Santos até o fim deste ano. Em entrevista ao canal do YouTube do Instituto Neymar Jr., o camisa 10 deixou em aberto a possibilidade de permanência no clube.

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— Não penso em parar e não sei até quando vou jogar. Tenho contrato com o Santos até o final do ano. Pretendo cumprir e honrar essa camisa da melhor maneira possível. Depois, quando o contrato acabar, vou pensar. Se saio ou se fico, eu realmente não sei o que vou fazer. Até dezembro tem muito chão. Vamos pouco a pouco, jogo a jogo. Estou me sentindo bem fisicamente. Amanhã tenho um jogo importante. Estou 100% à disposição do treinador. Tudo no Santos sai antes de eu saber. Os setoristas postaram que eu serei reserva — disse antes do início do leilão.

Depois da participação na quarta Copa do Mundo da carreira, Neymar voltou a afirmar que não pretende disputar outro Mundial. Durante o evento, porém, reforçou que a prioridade, neste momento, é cumprir o contrato com o Santos antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro.

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O camisa 10 também comentou, em tom bem-humorado, a repercussão das declarações do pai sobre a possibilidade de seguir na Seleção Brasileira. Após Neymar Pai negar que o filho esteja aposentado da Amarelinha e questionar os jornalistas sobre o que fariam dali a quatro anos, argumentando que muita coisa pode acontecer até lá, o jogador ouviu a pergunta na zona mista e respondeu entre risos: "Claro, não é ele quem joga."

O atacante também afirmou que o Instituto Neymar Jr. representa o maior gol de sua carreira. Segundo ele, uma das maiores satisfações é reencontrar crianças que participaram do projeto já adultas, trabalhando e relatando que a instituição foi fundamental para suas vidas.

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