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Santos se reapresenta visando duelo de volta contra o Remo pela Copa do Brasil

Cuca avalia desgaste físico do camisa 10, que tem leilão beneficente nesta segunda-feira (3)

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
02/08/2026 18:10
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Neymar é dúvida para o duelo de volta da Copa do Brasil entre o Remo e o Santos. (Foto: Fotoarena/Folhapress)
Neymar é dúvida para o duelo de volta da Copa do Brasil entre o Remo e o Santos. (Foto: Fotoarena/Folhapress)

O Santos se reapresentou na manhã deste domingo (2) para iniciar a preparação visando o duelo de volta contra o Remo, pela Copa do Brasil.

Os jogadores que atuaram como titulares no empate sem gols com a equipe paraense, no último sábado (1), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida, realizaram apenas um trabalho regenerativo na academia do CT Rei Pelé.

Neymar é dúvida para a partida. O técnico Cuca teme o desgaste físico do camisa 10 após a alta minutagem nas últimas três partidas, além do longo deslocamento até Belém. Outro fator que pesa é a logística da viagem. A delegação santista embarca para o Pará na tarde desta segunda-feira (3), saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

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Neymar em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Ekobanpress/Folhapress)
Neymar em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Ekobanpress/Folhapress)

No mesmo dia, porém, Neymar promoverá o sexto leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., na capital paulista. O evento reunirá itens e experiências para arrecadar recursos destinados aos projetos sociais desenvolvidos pela instituição, que atua há mais de dez anos na Baixada Santista.

Por isso, o Santos ainda não sabe se poderá contar com o atacante. Segundo Cuca, a decisão dependerá de uma avaliação física do jogador e de uma conversa com a diretoria. Caso seja relacionado, Neymar deverá viajar separadamente da delegação, utilizando seu avião particular após o término do leilão.

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O Remo e o Santos voltam a se enfrentar nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. Como o confronto de ida terminou empatado por 0 a 0, quem vencer garante a classificação. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Nesta temporada, o Peixe acumula apenas três vitórias em 19 partidas realizadas fora de casa, além de sete empates e três derrotas.

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