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Leitura labial revela provocações com Neymar em Santos x Remo

Partida terminou empatada em 0 a 0 pela Copa do Brasil

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 16:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Neymar com jogadores do Remo em partida válida pela Copa do Brasil
Neymar com jogadores do Remo em partida válida pela Copa do Brasil (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

Neymar foi um dos personagens do empate por 0 a 0 entre Santos e Remo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, disputado no último sábado (1), na Vila Belmiro. O camisa 10 santista esteve envolvido em discussões com adversários e reclamações contra a arbitragem ao longo da partida.

Imagens do confronto analisadas por Gustavo Velloso indicam trocas de provocações entre o atacante do Santos e os jogadores Zé Welison e Edson Fernando, do Remo.

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Discussão entre Neymar e Zé Welison começou após disputa de bola

Um dos momentos mais comentados aconteceu depois de uma dividida entre Neymar e Zé Welison. Segundo a interpretação publicada pelo perfil do Velloso, o volante do Remo reclama de uma suposta cotovelada durante o lance.

➡️ PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Santos x Remo

De acordo com a leitura labial, Zé Welison repete diversas vezes a frase:

— Você me deu uma cotovelada.

Neymar foi titular do Santos no duelo contra o Remo
Neymar foi titular do Santos no duelo contra o Remo. (Foto: Código19/Folhapress)

Neymar rebate a reclamação e afirma que o contato fez parte da disputa pela bola, dando sequência ao bate-boca entre os atletas.

Outro momento de tensão ocorreu após Neymar atrapalhar a cobrança de uma falta favorável ao Remo. Durante a discussão, Edson Fernando teria provocado o atacante afirmando que ele "não sabe bater".

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Veja a leitura labial:

Na sequência, segundo a leitura labial divulgada nas redes sociais, Neymar se aproxima do volante e tenta identificar o nome estampado em sua camisa. O gesto foi interpretado como uma provocação, sugerindo que o camisa 10 ironizava o fato de não conhecer o adversário.

Veja o lance:

Com o empate sem gols na Vila Belmiro, Santos e Remo deixaram a disputa completamente aberta para o confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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A partida decisiva acontece na próxima terça-feira (4), no Mangueirão, em Belém. Quem vencer no tempo normal avança às quartas de final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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