Leitura labial revela provocações com Neymar em Santos x Remo Partida terminou empatada em 0 a 0 pela Copa do Brasil

Neymar foi um dos personagens do empate por 0 a 0 entre Santos e Remo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, disputado no último sábado (1), na Vila Belmiro. O camisa 10 santista esteve envolvido em discussões com adversários e reclamações contra a arbitragem ao longo da partida.

Imagens do confronto analisadas por Gustavo Velloso indicam trocas de provocações entre o atacante do Santos e os jogadores Zé Welison e Edson Fernando, do Remo.

continua após a publicidade

➡️Cartão amarelo de Neymar em Santos x Remo repercute: 'Mais um'

Discussão entre Neymar e Zé Welison começou após disputa de bola

Um dos momentos mais comentados aconteceu depois de uma dividida entre Neymar e Zé Welison. Segundo a interpretação publicada pelo perfil do Velloso, o volante do Remo reclama de uma suposta cotovelada durante o lance.

➡️ PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Santos x Remo

De acordo com a leitura labial, Zé Welison repete diversas vezes a frase:

— Você me deu uma cotovelada.

Neymar foi titular do Santos no duelo contra o Remo. (Foto: Código19/Folhapress)

Neymar rebate a reclamação e afirma que o contato fez parte da disputa pela bola, dando sequência ao bate-boca entre os atletas.

Outro momento de tensão ocorreu após Neymar atrapalhar a cobrança de uma falta favorável ao Remo. Durante a discussão, Edson Fernando teria provocado o atacante afirmando que ele "não sabe bater".

continua após a publicidade

Veja a leitura labial:

Leitura labial de NEYMAR JR. vs REMO na Copa do Brasil



ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos. pic.twitter.com/vi1OrtQXI5 — VELLOSO (@vellosogg) August 2, 2026

Na sequência, segundo a leitura labial divulgada nas redes sociais, Neymar se aproxima do volante e tenta identificar o nome estampado em sua camisa. O gesto foi interpretado como uma provocação, sugerindo que o camisa 10 ironizava o fato de não conhecer o adversário.

Veja o lance:

Neymar provocando Edson, do Remo, procurando o nome do jogador na camisa para saber quem é.



🎥 @TNTSportsBR | nodetalhecontent_ (IG) pic.twitter.com/eEAg4NNoMh — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 2, 2026

Com o empate sem gols na Vila Belmiro, Santos e Remo deixaram a disputa completamente aberta para o confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A partida decisiva acontece na próxima terça-feira (4), no Mangueirão, em Belém. Quem vencer no tempo normal avança às quartas de final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

🤑 Aposte em gols na Copa do Brasil! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.