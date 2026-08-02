Leitura labial revela provocações com Neymar em Santos x Remo
Partida terminou empatada em 0 a 0 pela Copa do Brasil
Neymar foi um dos personagens do empate por 0 a 0 entre Santos e Remo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, disputado no último sábado (1), na Vila Belmiro. O camisa 10 santista esteve envolvido em discussões com adversários e reclamações contra a arbitragem ao longo da partida.
Imagens do confronto analisadas por Gustavo Velloso indicam trocas de provocações entre o atacante do Santos e os jogadores Zé Welison e Edson Fernando, do Remo.
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Discussão entre Neymar e Zé Welison começou após disputa de bola
Um dos momentos mais comentados aconteceu depois de uma dividida entre Neymar e Zé Welison. Segundo a interpretação publicada pelo perfil do Velloso, o volante do Remo reclama de uma suposta cotovelada durante o lance.
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De acordo com a leitura labial, Zé Welison repete diversas vezes a frase:
— Você me deu uma cotovelada.
Neymar rebate a reclamação e afirma que o contato fez parte da disputa pela bola, dando sequência ao bate-boca entre os atletas.
Outro momento de tensão ocorreu após Neymar atrapalhar a cobrança de uma falta favorável ao Remo. Durante a discussão, Edson Fernando teria provocado o atacante afirmando que ele "não sabe bater".
Veja a leitura labial:
Leitura labial de NEYMAR JR. vs REMO na Copa do Brasil— VELLOSO (@vellosogg) August 2, 2026
ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos. pic.twitter.com/vi1OrtQXI5
Na sequência, segundo a leitura labial divulgada nas redes sociais, Neymar se aproxima do volante e tenta identificar o nome estampado em sua camisa. O gesto foi interpretado como uma provocação, sugerindo que o camisa 10 ironizava o fato de não conhecer o adversário.
Veja o lance:
Neymar provocando Edson, do Remo, procurando o nome do jogador na camisa para saber quem é.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 2, 2026
🎥 @TNTSportsBR | nodetalhecontent_ (IG) pic.twitter.com/eEAg4NNoMh
Com o empate sem gols na Vila Belmiro, Santos e Remo deixaram a disputa completamente aberta para o confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
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A partida decisiva acontece na próxima terça-feira (4), no Mangueirão, em Belém. Quem vencer no tempo normal avança às quartas de final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.
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