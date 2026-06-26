Técnico de Cabo Verde celebra classificação inédita na Copa: 'Orgulho' Bubista comanda os Tubarões Azuis desde 2020

Cabo Verde se classificou de maneira inédita para o mata-mata da Copa do Mundo e o treinador Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, comemorou muito a conquista após o apito final. A seleção africana faz a sua primeira participação no torneio mundial e conseguiu a vaga na segunda colocação, atrás da Espanha e à frente do Uruguai no Grupo H.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Após o terceiro empate, dessa vez com a Arábia Saudita nesta sexta-feira (26), o caminho dos cabo-verdianos no mata-mata será iniciado com a Argentina. O treinador Pedro Leitão, no entanto, não se mostrou preocupado com o próximo jogo e, após a confirmação da vaga, celebrou muito o avanço do seu elenco.

— Orgulho dos jogadores, orgulho de tudo que a equipe tem feito. Terminamos o último jogo da primeira fase da Copa do Mundo sem sofrer um gol; a gente tem que estar satisfeito. Em uma estreia (em Copas do Mundo), como um povo, nosso povo está de parabéns por tudo isso — iniciou o treinador.

continua após a publicidade

— Faltou um gol (na Arábia) para sair mais contente, mas a equipe está fazendo de tudo, do início ao fim do jogo, para ganhar, e agora estou satisfeito — continuou Bubista antes de encerrar a entrevista, dedicando a classificação ao povo de Cabo Verde.

Cabo Verde se classificou em segundo lugar no Grupo H da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Como foi o jogo da classificação de Cabo Verde na Copa do Mundo?

O início da partida foi marcado por muito equilíbrio, com forte disputa pela posse de bola e predominância das defesas sobre os ataques. A primeira oportunidade foi da Arábia Saudita, quando Salem Al-Dawsari finalizou, mas foi bloqueado. Cabo Verde respondeu com um chute de Semedo, obrigando Al-Owais a fazer a primeira defesa da partida.

continua após a publicidade

Com mais presença no campo ofensivo, os cabo-verdianos controlaram boa parte das ações, pressionaram nas proximidades da área adversária, mas encontraram dificuldades para transformar o volume de jogo em finalizações. Já nos acréscimos do primeiro tempo, a Arábia Saudita voltou a levar perigo em uma conclusão de Kanno, defendida pelo goleiro Vozinha.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No segundo tempo, o jogo entre Cabo Verde e Arábia Saudita ganhou contornos dramáticos valendo vaga no mata-mata. A Arábia Saudita voltou com uma postura mais agressiva, adiantando suas linhas, mas encontrou muitas dificuldades para furar o bloqueio cabo-verdiano e criar chances reais.

Cabo Verde foi quem chegou com mais perigo: primeiro assustou com Jamiro Monteiro e Kevin Pina no início da etapa, e aos 28 minutos teve a oportunidade mais clara do jogo com Nuno da Costa, que saiu cara a cara com o goleiro Al-Owais, mas parou em uma defesa milagrosa. Os sauditas tentaram responder na base do abafa e das bolas paradas com Al-Juwayr e Al-Khaibari, mas a defesa de Cabo Verde segurou o resultado que ia garantindo a classificação dos africanos e eliminando a Arábia Saudita.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável