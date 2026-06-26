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Eliminação do Uruguai na Copa passa por 'Maldição de Suárez'; entenda o jejum

Seleção não venceu mais uma partida e segue perseguido por 'fantasma' sem pistoleiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 23:36
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De La Cruz acenando após derrota do Uruguai para Espanha
De La Cruz após derrota do Uruguai para Espanha (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Uma mística dolorosa se manteve na Copa do Mundo de 2026 para o torcedor uruguaio. A seleção do Uruguai foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (26) ao perder por 1 a 0 para a Espanha, no Estádio de Guadalajara. Com o resultado, a equipe de Marcelo Bielsa encerrou sua participação no Grupo H com apenas dois pontos, sendo ultrapassada por Cabo Verde, que garantiu uma vaga histórica ao empatar com a Arábia Saudita por 0 a 0.

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    • O gol que selou o destino uruguaio saiu aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o atacante espanhol Baena chutou fraco e contou com um "frango" histórico do goleiro Muslera. O arqueiro, que já havia falhado na rodada anterior contra Cabo Verde, foi substituído por Rochet no intervalo e sequer ficou no banco de reservas para a etapa final.

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    Eliminação do Uruguai escancara um tabu que já dura 36 anos

    Suárez em atuação pelo Uruguai (Divulgação/Conmebol)

    O Uruguai segue perseguido pela 'maldição' de não conseguir vencer uma partida de Copa do Mundo sem a presença de Luis Suárez em campo. A última vez que a Celeste conquistou três pontos em um Mundial sem o "Pistolero" foi em 21 de junho de 1990, quando bateu a Coreia do Sul por 1 a 0, na Itália.

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    Desde que Suárez estreou em Mundiais, em 2010, o Uruguai venceu 10 partidas no torneio, e em todas elas o camisa 9 estava presente, seja como titular ou no banco de reservas. Sem o ídolo, que se aposentou da seleção em 2024 e não foi convocado por Bielsa para esta edição, a equipe somou apenas dois empates e a derrota fatal para a Fúria nesta fase de grupos.

    Além do "fantasma" de Suárez, o Uruguai sofreu com a ausência de peças fundamentais. Arrascaeta e o zagueiro Ronald Araújo não tiveram condições físicas de atuar na partida decisiva, desfalcando o esquema de Bielsa em todo o torneio. No fim do jogo, uma forte entrada culminou na expulsão de Agustín Canobbio, do Fluminense, após entrada dura em Cubarsí.

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