Cabo Verde no mata-mata: relembre zebras históricas em Copas do Mundo Seleção africana se classificou em segundo no grupo

Cabo Verde fez história nessa sexta-feira (26) e se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo em sua primeira participação no torneio. Os africanos passaram de fase com três pontos após três empates em um grupo com dois campeões mundiais: Espanha e Uruguai.

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O feito da seleção lusófona de avançar à fase eliminatória na segunda colocação do Grupo H foi alçado ao patamar de outras grandes campanhas de seleções de menor expressão na história da competição. Entre elas estão Senegal e Coreia do Sul em 2002, a Costa Rica em 2014 e o Marrocos em 2022.

No ano do Penta, a seleção senegalesa estreou na Copa contra a França, derrotando os campeões do mundo por 1 a 0. No segundo duelo, empataram com a Dinamarca em 2 a 2 e, na terceira partida da fase de grupos, fizeram outro empate, desta vez com o Uruguai. No mata-mata, Senegal avançou contra a Suécia e foi até as quartas de final, mas acabou eliminada pela Turquia.

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Na mesma edição, a Coreia do Sul venceu a Polônia e Portugal e empatou com os Estados Unidos, finalizando a primeira fase na liderança. Nas oitavas, venceu a Itália e, nas quartas, eliminou a Espanha após a disputa de pênaltis. A equipe asiática perdeu na semifinal para a Alemanha e realizou a sua melhor Copa do Mundo em toda a história.

No mundial realizado no Brasil, a Costa Rica surpreendeu ao avançar na primeira colocação no que foi considerado o grupo da morte, com seleções como a Inglaterra e o Uruguai. Na ocasião, liderado por Brayan Ruiz e o goleiro Keylor Navas, o time da América Central foi até as quartas de final, quando perdeu para a Holanda nos pênaltis por 4 a 3.

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Por fim, outra zebra marcante da história das Copas foi a campanha de Marrocos em 2022, no Catar. A equipe estabeleceu a melhor campanha de uma seleção africana ao chegar às semifinais, quando perdeu para a França. O time liderado por Hakimi eliminou grandes times como a Espanha e Portugal.

Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Como foi o jogo da classificação de Cabo Verde na Copa do Mundo?

O início da partida foi marcado por muito equilíbrio, com forte disputa pela posse de bola e predominância das defesas sobre os ataques. A primeira oportunidade foi da Arábia Saudita, quando Salem Al-Dawsari finalizou, mas foi bloqueado. Cabo Verde respondeu com um chute de Semedo, obrigando Al-Owais a fazer a primeira defesa da partida.

Com mais presença no campo ofensivo, os cabo-verdianos controlaram boa parte das ações, pressionaram nas proximidades da área adversária, mas encontraram dificuldades para transformar o volume de jogo em finalizações. Já nos acréscimos do primeiro tempo, a Arábia Saudita voltou a levar perigo em uma conclusão de Kanno, defendida pelo goleiro Vozinha.

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No segundo tempo, o jogo entre Cabo Verde e Arábia Saudita ganhou contornos dramáticos valendo vaga no mata-mata. A Arábia Saudita voltou com uma postura mais agressiva, adiantando suas linhas, mas encontrou muitas dificuldades para furar o bloqueio cabo-verdiano e criar chances reais.

Cabo Verde foi quem chegou com mais perigo: primeiro assustou com Jamiro Monteiro e Kevin Pina no início da etapa, e aos 28 minutos teve a oportunidade mais clara do jogo com Nuno da Costa, que saiu cara a cara com o goleiro Al-Owais, mas parou em uma defesa milagrosa. Os sauditas tentaram responder na base do abafa e das bolas paradas com Al-Juwayr e Al-Khaibari, mas a defesa de Cabo Verde segurou o resultado que ia garantindo a classificação dos africanos e eliminando a Arábia Saudita.

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