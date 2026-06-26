logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cabo Verde no mata-mata: relembre zebras históricas em Copas do Mundo

Seleção africana se classificou em segundo no grupo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 23:16
Favorite o Lance! no Google
Jogadores de Cabo Verde comemorando a classificação inédita na Copa doo Mundo
Cabo Verde empatou com a Arábia Saudita em 0x0 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Cabo Verde fez história nessa sexta-feira (26) e se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo em sua primeira participação no torneio. Os africanos passaram de fase com três pontos após três empates em um grupo com dois campeões mundiais: Espanha e Uruguai.

continua após a publicidade
  • Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia na Copa do Mundo

    Argentina enfrenta Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    O feito da seleção lusófona de avançar à fase eliminatória na segunda colocação do Grupo H foi alçado ao patamar de outras grandes campanhas de seleções de menor expressão na história da competição. Entre elas estão Senegal e Coreia do Sul em 2002, a Costa Rica em 2014 e o Marrocos em 2022.

    No ano do Penta, a seleção senegalesa estreou na Copa contra a França, derrotando os campeões do mundo por 1 a 0. No segundo duelo, empataram com a Dinamarca em 2 a 2 e, na terceira partida da fase de grupos, fizeram outro empate, desta vez com o Uruguai. No mata-mata, Senegal avançou contra a Suécia e foi até as quartas de final, mas acabou eliminada pela Turquia.

    continua após a publicidade

    ➡️Dê suas notas: França bate Noruega com hat-trick de Dembélé e passa em primeiro

    Na mesma edição, a Coreia do Sul venceu a Polônia e Portugal e empatou com os Estados Unidos, finalizando a primeira fase na liderança. Nas oitavas, venceu a Itália e, nas quartas, eliminou a Espanha após a disputa de pênaltis. A equipe asiática perdeu na semifinal para a Alemanha e realizou a sua melhor Copa do Mundo em toda a história.

    No mundial realizado no Brasil, a Costa Rica surpreendeu ao avançar na primeira colocação no que foi considerado o grupo da morte, com seleções como a Inglaterra e o Uruguai. Na ocasião, liderado por Brayan Ruiz e o goleiro Keylor Navas, o time da América Central foi até as quartas de final, quando perdeu para a Holanda nos pênaltis por 4 a 3.

    continua após a publicidade

    Por fim, outra zebra marcante da história das Copas foi a campanha de Marrocos em 2022, no Catar. A equipe estabeleceu a melhor campanha de uma seleção africana ao chegar às semifinais, quando perdeu para a França. O time liderado por Hakimi eliminou grandes times como a Espanha e Portugal.

    Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita
    Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Como foi o jogo da classificação de Cabo Verde na Copa do Mundo?

    O início da partida foi marcado por muito equilíbrio, com forte disputa pela posse de bola e predominância das defesas sobre os ataques. A primeira oportunidade foi da Arábia Saudita, quando Salem Al-Dawsari finalizou, mas foi bloqueado. Cabo Verde respondeu com um chute de Semedo, obrigando Al-Owais a fazer a primeira defesa da partida.

    Com mais presença no campo ofensivo, os cabo-verdianos controlaram boa parte das ações, pressionaram nas proximidades da área adversária, mas encontraram dificuldades para transformar o volume de jogo em finalizações. Já nos acréscimos do primeiro tempo, a Arábia Saudita voltou a levar perigo em uma conclusão de Kanno, defendida pelo goleiro Vozinha.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    No segundo tempo, o jogo entre Cabo Verde e Arábia Saudita ganhou contornos dramáticos valendo vaga no mata-mata. A Arábia Saudita voltou com uma postura mais agressiva, adiantando suas linhas, mas encontrou muitas dificuldades para furar o bloqueio cabo-verdiano e criar chances reais.

    Cabo Verde foi quem chegou com mais perigo: primeiro assustou com Jamiro Monteiro e Kevin Pina no início da etapa, e aos 28 minutos teve a oportunidade mais clara do jogo com Nuno da Costa, que saiu cara a cara com o goleiro Al-Owais, mas parou em uma defesa milagrosa. Os sauditas tentaram responder na base do abafa e das bolas paradas com Al-Juwayr e Al-Khaibari, mas a defesa de Cabo Verde segurou o resultado que ia garantindo a classificação dos africanos e eliminando a Arábia Saudita.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Web vai à loucura com classificação de Cabo Verde: 'Histórico'Há 6 minutos
    Uruguai é eliminado da primeira fase da Copa do Mundo. (Foto: DiaEsportivo/Folhapress)
    Copa do Mundo 2026Eliminado da Copa do Mundo, Uruguai 'devolve' sete jogadores a clubes brasileirosHá 7 minutos
    Fora de CampoTorcedores destacam ausência de Arrascaeta em eliminação do Uruguai: 'Pena'Há 10 minutos
    Canobbio, do Fluminense em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo
    Fora de CampoCanobbio, do Fluminense, vira assunto em eliminação do Uruguai: 'Vergonhoso'Há 10 minutos
    O espanhol Marc Cucurella e o uruguaio Canobbio disputam a bola no alto
    Copa do Mundo 2026Uruguai é eliminado na fase de grupos da Copa pela 5ª vez; relembreHá 11 minutos
    Baena comemorando com seus companheiros o gol na vitória da Espanha sobre o Uruguai
    Copa do Mundo 2026Espanha vence, confirma liderança, e Uruguai é eliminado da Copa do MundoHá 13 minutos

    Mais LANCE!

    Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita
    Cabo Verde empata com Arábia Saudita e garante vaga histórica na Copa
    Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia na Copa do Mundo
    Argentina enfrenta Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo
    Croácia e Gana se enfrentam pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026
    Croácia x Gana: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Argélia x Áustria: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Jordânia x Argentina: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Atitude de Valverde chama atenção ao ser substituído na Copa: 'Nem olhou'
    Uruguaio Muslera em uma das partidas da Copa
    Goleiro Muslera é substituído após nova falha na Copa do Mundo
    Muslera, diante do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
    Uruguai x Espanha: Muslera teve falha recente contra o Flamengo; relembre
    Felipe Melo com microfone da Globo na mão durante a Copa do Mundo
    Felipe Melo critica Haaland, da Noruega: 'Não confia?'
    Muslera lamentando
    Muslera, do Uruguai, vira alvo em jogo da Copa: 'Frangaço'
    Fabio Cannavaro foi eleito o melhor jogador do mundo em 2006. (Foto: Agência Efe/Folhapress)
    Cannavaro projeta duelo decisivo e sonha com vitória inédita do Uzbequistão
    Mbappé comemora um dos gols de Dembelé contra a Noruega
    Presságio de título? França repete feito da Copa de 1998
    Vini Jr e Galvão Bueno trocam homenagens após gol histórico