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Cuca confirma presença de Neymar diante da Chape pelo Brasileirão

Treinador comentou sobre a situação do camisa 10

PorJuliana YamaokaValencia (VEN)
22/07/2026 00:46
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Neymar durante partida na Vila Belmiro. (Foto: Thenews2/Folhapress)
Neymar durante partida na Vila Belmiro. (Foto: Thenews2/Folhapress)

Após a goleada por 4 a 1 aplicada pelo Santos sobre a Universidad Central da Venezuela, na noite desta terça-feira (21), pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana, o técnico Cuca confirmou a presença de Neymar na próxima partida. O atacante tem contrato com o clube até o final desta temporada.

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    • Poupado do duelo pelo torneio continental por estar retornando das férias após a participação na Copa do Mundo, o camisa 10 do Peixe está confirmado para enfrentar a Chapecoense no próximo sábado (25), às 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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    Neymar não entra em campo há mais de dois meses e disputou apenas duas partidas no Mundial. Cuca explicou a decisão de preservar o jogador diante da Universidad Central e também avaliou a longa viagem até Valencia, cidade localizada a cerca de 170 km de Caracas, com duração aproximada de seis horas em voo fretado.

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    — Ele não teve férias e resolvemos fortalecer pela sequência de jogos. Temos quatro partidas em menos de duas semanas. Qual a vantagem de levar? É difícil chegar aqui em condições ideais. Ganhamos opções - disse Cuca.

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    O treinador também comentou sobre a dificuldade do Santos em buscar reforços neste momento, devido à crise financeira e ao transfer ban imposto pela Fifa. A tendência é que cada vez mais jogadores formados nas categorias de base ganhem espaço no elenco profissional.

    — Nosso elenco é curto, mas a gente vai melhorando o elenco. É a melhor contratação. Com salário em dia. Estamos achando soluções dentro do próprio elenco. Não adianta trazer, precisa recuperar, pois, por uma razão ou outra, não estão vendendo. Espero que essa vitória nos encha de confiança e que a gente trabalhe para, no sábado, diante do nosso torcedor, poder fazer um bom jogo - disse.

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    Cuca ainda falou sobre o pagamento de uma das três parcelas atrasadas de direitos de imagem pela diretoria santista. Segundo o treinador, a situação não interferiu no desempenho dos jogadores.

    — Não muda nada. É o jogo. Estávamos preparados, o dinheiro não muda nada. Esse grupo tem hombridade e caráter, é digno de elogios. Poderiam ter entrado na Justiça e ninguém fez isso. Respeitaram o clube. Não sei se em muitos lugares aconteceria a mesma coisa, sinceramente. Isso nos fortalece. Não aconteceu (o pagamento integral), mas estamos fortalecendo e treinando com a necessidade de passar de fase para entender o momento. Tem eleição no final do ano. Podemos vender meninos no final do ano - concluiu.

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    Técnico Cuca em duelo pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Técnico Cuca em duelo pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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