Palpite: Panamá x México – Liga das Nações – 21/3/2024

México enfrentando a Colômbia em amistoso internacional (IMAGO / USA TODAY Network)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Buscando vaga para a grande final da CONCACAF Nations League, o Panamá enfrenta o México. A partida tem início nesta quinta-feira (21) às 23h15 (de Brasília) no AT&T Stadium, em Dallas, Texas, EUA. Assista na bet365 e na Betano.

Palpite Panamá x México

O Panamá tem invencibilidade de nove partidas e vem jogando de forma impecável na Liga das Nações da CONCACAF. O México chega até está semifinal depois passar pela Honduras, mas não disputou a fase de grupos, pelo posicionamento no ranking da organização.

Este confronto promete ser muito acirrado, pois será a reedição da final da Copa Ouro de 2023 e agora vale vaga na decisão do título da Nations League da CONCACAF. Pensando nisso, o prognóstico recomendado é no mercado de “Resultado Final – México”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – México

​- 1.72 na bet365

- 1.75 na Betano

- 1.65 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer apostar no futebol internacional? Use o código promocional da Betano e ganhe até R$500 + R$20 em apostas grátis!

Como chega o Panamá

O Panamá vem de um ótimo resultado nas quartas de final da Liga das Nações da CONCACAF, vencendo a Costa Rica nos dois jogos. Na ida, os panamenhos golearam por 3 a 1 jogando no estádio Ricardo Saprissa Aymá.

A pressão de La Marea Roja foi muito forte na linha de frente já no começo, marcando com Michael Murillo e José Fajardo. No segundo tempo, a seleção panamenha ampliou com Cecilio Waterman.

A partida da volta aconteceu no estádio Rommel Fernández e o Panamá venceu de novo, dessa vez por 3 a 1. Os três gols de los canaleros foram feitos ainda na primeira parte, com José Fajardo, José Rodríguez e Édgar Bárcenas. Os costa-riquenhos apenas descontaram com Francisco Calvo.

Na Liga A, o Panamá terminou em primeiro lugar da tabela de classificação com 10 pontos obtidos. A seleção fez uma campanha invicta, com ótimas performances em todas as partidas em que atuou.

Dentre os quatro jogos que disputou, os panamenhos conseguiram três vitórias e um empate. Com esses resultados, avançou para as quartas de final e agora disputa a semi, focando na grande final.

Como chega o México

A seleção do México enfrentou a Colômbia em amistoso internacional e protagonizaram um jogo emocionante durante os 90 minutos. Não faltaram chances para os dois lados e o resultado final teve cinco gols feitos.

Na partida, os mexicanos tiveram 17 finalizações e sete chutes contra a baliza. Entre as oportunidades, balançaram as redes com Omar Govea no fim do primeiro tempo e Guillermo Ayala no segundo.

A resposta dos colombianos veio na segunda etapa, diminuindo com Andrés Reyes, Roger Martínez igualou tudo e Andrés Gómez marcou o gol da virada nos acréscimos.

Nas quartas de final da Liga das Nações da CONCACAF, Los Aztecas ganharam da seleção de Honduras para chegar até as semis. O primeiro jogo terminou em 2 a 0 para os hondurenhos no estádio Tiburcio Carías Andino.

Na volta, quando as equipes se encontraram no estádio Azteca, o México repetiu o placar da primeira partida, 2 a 0, e a decisão foi para os pênaltis. La tricolor converteu quatro cobranças e o rival somente duas, vencendo por 4 a 2.