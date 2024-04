Palpite: Milan x Inter – Campeonato Italiano – 22/4/2024

Photo by Isabella BONOTTO / AFP







Publicada em 22/04/2024

Caso vença a partida contra seu arquirrival, a Inter de Milão garantirá o título com cinco rodadas de antecedência. Porém, caso o Milan vença, diminuirá a diferença para onze pontos em relação à própria Inter. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de segunda-feira (22). E as equipes se encontram no Estádio San Siro, em Milão. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Milan x Inter

O Milan acaba de sofrer uma dura eliminação na Liga Europa, depois de ser superado contra a Roma na competição. Enquanto isso, a Inter segue embalada no Campeonato Italiano, estando há 26 rodadas consecutivas sem perder.

Por mais que o líder da competição carregue uma enorme invencibilidade, o Milan chega pressionado pelo resultado positivo. Em um confronto de suma importância para o clube, deve pressionar e sair com a vantagem no marcador ao fim dos 90 minutos. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Milan”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Milan

Milan e seu desempenho atual

O Milan segue em uma excelente sequência de resultados consecutivos na Série A. Sem perder há sete rodadas, não dá trégua ao líder da competição, Inter, e continua adiando o título de seu arquirrival.

Na última rodada disputada no Campeonato Italiano, visitou o Sassuolo e realizou um embate mais equilibrado do que imaginava. Chegou a estar em desvantagem por 2 a 0 e 3 a 1, mas pressionou e buscou a igualdade por 3 a 3, sendo o último gol marcado por Okafor aos 84 minutos.

Porém, na aparição mais recente do clube, acaba de deixar a disputa pela Liga Europa. Em confronto que valia vaga na semifinal, encarou a Roma após ter perdido o jogo de ida no San Siro por 1 a 0. No jogo de volta, acabou superado mais uma vez, dessa vez por 2 a 1 no Estádio Olímpico de Roma.

Inter e sua última performance

A Inter foi frustrada recentemente por uma eliminação “precoce” na Liga dos Campeões, já que era a favorita contra o Atlético de Madrid e mesmo assim foi eliminada pelo clube espanhol, nas oitavas de final da competição.

Mesmo assim, não se deixou abalar no Campeonato Italiano e segue com sua enorme sequência de 26 rodadas sem derrotas. Na mais recente, ficou no empate por 2 a 2 contra o Cagliari, dentro do San Siro.

Para o Dérbi contra o vice-líder a Inter pode garantir o título com cinco rodadas de antecedência. Caso vença o Milan, abrirá 17 pontos de vantagem em relação ao seu arquirrival, tendo apenas mais 15 a serem disputados posteriormente.