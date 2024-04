Palpite: Real Madrid x Barcelona – Campeonato Espanhol – 21/4/2024

Photo by Darren Staples / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Depois de avançar para as semifinais da Liga dos Campeões, o Real Madrid encara o Barça, que foi eliminado da mesma competição nas quartas de final. O clássico espanhol é de suma importância, já que os Merengues podem abrir 11 pontos de vantagem caso vençam, mas o Barcelona pode diminuir a diferença para 5 pontos se surpreender seu rival. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (21). E as equipes se encontram no Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Real Madrid x Barcelona

O Real Madrid chega para o clássico em situação bastante confortável e pouco pressionado, tendo vaga assegurada na semifinal da Liga dos Campeões e oito pontos de vantagem em relação ao seu rival na La Liga. Enquanto isso, o Barcelona acaba de sofrer uma dura eliminação na Champions contra o PSG, tendo que se redimir na reta final do Campeonato Espanhol.

Atravessando um momento mais sólido que seu rival, chegando pouco pressionado e contando com o apoio da torcida para abrir 11 pontos de vantagem em relação ao Barcelona, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Real Madrid”.

Real Madrid e seu desempenho atual

O Real Madrid acaba de atingir as semifinais na disputa pela “Orelhuda”. Na fase anterior da Liga dos Campeões, teve pela frente o temido Manchester City, que não foi páreo contra os Merengues.

Depois de empatarem o confronto de ida por 3 a 3 no Santiago Bernabéu, as equipes ficaram na igualdade mais uma vez no Etihad Stadium, por 1 a 1, e decidiram vaga nos pênaltis. Nas cobranças, o goleiro Andriy Lunin brilhou, e o clube espanhol se classificou.

No Campeonato Espanhol, o Real segue liderando a tabela com folga. Com quatro vitórias consecutivas na competição, segue com os mesmos oito pontos de vantagem em relação ao seu arquirrival, Barcelona, desde a 28ª rodada.

Barcelona e sua última performance

O Barcelona que atravessava seu melhor momento na atual temporada, sofreu uma inesperada eliminação contra o PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Em confronto que tinha a vantagem após vencer o jogo de ida por 3 a 2 no Parc des Princes, se tornou uma verdadeira tragédia no Camp Nou. Chegou a abrir o placar com Raphinha aos 12’, mas a expulsão de Ronald Araújo mudou o destino da equipe.

Com gols feitos por Dembele, Vitinha e duas vezes por Kylian Mbappe, o clube francês aplicou uma virada impressionante em território espanhol, garantindo vaga na semifinal contra o Borussia Dortmund.