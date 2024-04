Palpite: Independiente del Valle x Palmeiras – Copa Libertadores – 24/4/2024

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Líder e vice-líder do Grupo F, se encontram no Equador com a mesma campanha na competição, tendo quatro pontos conquistados cada. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (24). As equipes se encontram no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, Equador. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Independiente del Valle x Palmeiras

Atravessando um excelente momento na temporada, o Independiente del Valle briga ponto a ponto pela liderança do Grupo F. Enquanto isso, o Palmeiras chega para o confronto, pela primeira vez no ano, sem vencer há duas rodadas consecutivas.

Tendo que enfrentar a altitude e um time bastante qualificado tecnicamente, o Palmeiras dificilmente conseguirá impor seu ritmo agressivo no confronto, sendo a igualdade ao fim dos 90 minutos o resultado mais provável. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.25 na bet365

- 3.30 na Betano

- 3.40 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Independiente del Valle e seu desempenho atual

O Independiente del Valle teve um início de Copa Libertadores dentro das expectativas. Após empatar por 1 a 1 na estreia da competição, garantiu o triunfo contra o San Lorenzo, da Argentina, por 2 a 0.

O clube também vive uma grande fase no Campeonato Equatoriano, sendo a única equipe invicta no torneio. Depois de empatar recentemente com o Universidad Católica por 2 a 2, garantiu uma importante vitória.

Na última aparição, encarou o Mushuc Runa no Estádio Banco Guayaquil, e levou a melhor em jogo equilibrado, por 2 a 1.

Palmeiras e sua última performance

O Palmeiras chega para o confronto em sua “pior sequência” da temporada, já que pela primeira vez em 2024, não vence há duas partidas na sequência.

Apesar de iniciar o Brasileirão com vitória diante do Vitória, o elenco comandado por Abel Ferreira acabou surpreendido pelo Internacional na segunda rodada; e acabou de empatar com o Flamengo, por 0 a 0.

Já na Libertadores, o Verdão segue sendo um forte candidato ao título e tem um início sólido. Começou empatando com o San Lorenzo, na Argentina, por 1 a 1. Na rodada seguinte, venceu de forma convincente o Liverpool de Montevidéu, por 3 a 1.