Palpite: Vitória x Bahia – Campeonato Brasileiro – 21/4/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Repeteco da final do Campeonato Baiano, onde o Vitória se sagrou campeão, acontece em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (21). E as equipes se encontram no Estádio Barradão, em Salvador. Assista no Premiere e Globo.

Palpite Vitória x Bahia

O Vitória entrou em campo apenas uma vez na atual edição do Brasileirão, onde acabou derrotado contra o Palmeiras na estreia. Enquanto isso, o Bahia acaba de conquistar seus primeiros três pontos na rodada passada, após superar, de virada, o Fluminense.

Recentemente, as equipes decidiram o título do Campeonato Baiano. Nitidamente superior quando tem o apoio de sua torcida no Barradão, o Vitória deve comandar as principais ações durante os 90 minutos diante de seu arquirrival. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Vitória”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Vitória

Vitória e seu desempenho atual

O Vitória não teve vida fácil na estreia do Brasileirão. Encarando o favorito ao título e bicampeão consecutivo do torneio, Palmeiras. Mesmo assim, não se intimidou e chegou a terminar a partida com mais chutes ao gol (5 contra 4) e maior posse de bola (51%).

Entretanto, a eficiência do elenco visitante falou mais alto, que com gol assinalado por Richard aos 21 minutos da primeira etapa, conseguiu uma vitória “magra” por 1 a 0, no Estádio do Barradão.

Mesmo assim, é válido lembrar que as expectativas em torno do Vitória para a temporada atual são altas, já que o clube foi campeão do estadual baiano em cima do próprio Bahia.

Bahia e sua última performance

O Bahia conquistou uma importante vitória na última vez que entrou em campo. Tendo o mando de campo na segunda rodada do Brasileirão, teve a difícil missão de encarar o Tricolor carioca.

Logo aos 4 minutos, Germán Cano abriu o placar para o Fluminense. Porém, a desvantagem no marcador serviu como motivação para o Tricolor baiano buscar a virada, que chegou com gols de Caio Alexandre e Cauly.

Dessa forma, o Bahia conseguiu somar seus três primeiros pontos na competição. Isso porque, perdeu sua estreia diante do Internacional por 2 a 1, em confronto que chegou a ter a vantagem no placar.