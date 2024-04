Palpite: Barcelona SC x São Paulo – Copa Libertadores – 25/4/2024

Foto: Heber Gomes/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Depois de demitir Thiago Carpini, o São Paulo goleou seu primeiro adversário sob novo comando. Do outro lado, o Barcelona de Guayaquil chega para a terceira rodada da Libertadores após empatar nas duas primeiras. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quinta-feira (25). As equipes se encontram no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Barcelona SC x São Paulo

Sem perder há sete partidas consecutivas, o Barcelona de Guayaquil atravessa seu momento mais sólido na temporada, apesar de ainda não ter vencido na Libertadores. Enquanto isso, o São Paulo realizou sua vitória mais convincente da temporada após a saída de Thiago Carpini, mostrando que o problema realmente poderia ser o comandante.

Mesmo com o técnico interino no comando da equipe, o São Paulo já teve uma performance mais robusta na última vez que entrou em campo. Contando com jogadores de maior qualidade técnica, e embalado com a goleada sobre o Atlético-GO, aparece como favorito na partida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – São Paulo

​- 2.25 na bet365

- 2.30 na Betano

- 2.20 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Barcelona SC e seu desempenho atual

O Barcelona SC acaba de realizar duas performances sólidas no Campeonato Equatoriano. Depois de golear o Libertad por 3 a 0, vem de vitória diante do El Nacional, por 1 a 0.

Dessa forma, segue em ascensão na tabela da competição, estando ao final da nona rodada, na sexta colocação. Vale ressaltar ainda, que disputou duas partidas a menos que a maioria dos competidores da Liga Pro.

Na Libertadores da América, acabou ficando no empate por 1 a 1 na rodada inaugural, contra o Cobresal. Na partida seguinte, teve o mando de campo e mesmo assim, ficou mais uma vez na igualdade contra o Tallares de Córdoba, dessa vez por 2 a 2.

São Paulo e sua última performance

O São Paulo chega aliviado com a demissão de Thiago Carpini. Mesmo tendo contratado o argentino Luis Zubeldía, quem assumiu o comando após a saída do ex-treinador foi o interino Milton Cruz.

E a mudança já surtiu efeito logo na primeira aparição do Tricolor Paulista. Após perder as duas primeiras rodadas do Brasileirão, atropelou o Atlético-GO, no Estádio do Dragão, por 3 a 0.

Na Copa Libertadores, o São Paulo começou da pior forma possível, sendo derrotado contra o Talleres de Córdoba, por 2 a 1. Porém, se redimiu na rodada seguinte, ao receber o Cobresal no Estádio do Morumbis, onde venceu por 2 a 0.