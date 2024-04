Palpite: Fortaleza x Boca Juniors – Copa Sul-Americana – 25/4/2024

(Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Com as duas equipes atravessando um sólido momento na temporada atual, o jogo vale a ponta da tabela do Grupo D, com o Fortaleza sendo o primeiro colocado ao final da segunda rodada. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quinta-feira (25). As equipes se encontram na Arena Castelão, em Fortaleza. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Fortaleza x Boca Juniors

Com 100% de aproveitamento na competição, o Fortaleza entra em campo como mandante na terceira rodada e precisa apenas do empate para continuar no topo do Grupo D. Enquanto isso, o Boca Juniors é o vice-líder da tabela, tendo que disputar a semifinal da Copa da Liga Profissional já no próximo domingo.

Quando o respeitado clube argentino atua de maneira defensiva, raramente tem seu gol vazado. Por este motivo, em jogo que ficaria bastante contente com a igualdade ao fim dos 90 minutos, é arriscado apostar na vitória de qualquer um dos clubes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.20 na bet365

- 3.25 na Betano

- 3.20 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça o código VIP Pinnacle, que ativa promoções para apostas esportivas.

Fortaleza e seu desempenho atual

O Fortaleza voltou a ter uma excelente sequência de resultados na atual temporada. Após perder o título do estadual cearense diante de seu arquirrival, não abalou e segue com performances sólidas dentro das quatro linhas.

Na mais recente de todas, acaba de garantir presença na semifinal da Copa do Nordeste, depois de atropelar o Altos-PI, na Arena Castelão, por 5 a 0.

Na Copa Sul-Americana, é o único clube do Grupo D que ainda não desperdiçou pontos. Vencendo as duas primeiras rodadas da competição, atropelou na mais recente o Nacional Potosí, da Bolívia, por 5 a 0.

Boca Juniors e sua última performance

O Boca Juniors segue confirmando o favoritismo no Grupo D e figura na zona de classificação para a próxima fase. Na vice-liderança, possui quatro pontos em duas rodadas disputadas.

Na primeira delas, protagonizou um embate truncado com o Nacional Potosí, onde ficou no empate sem gols. Já na segunda rodada, venceu o Sportivo Trinidense, na La Bombonera, por 1 a 0.

Na Copa da Liga Profissional, surpreendeu ao vencer o clássico contra o River Plate na semifinal. Em campo neutro, o Boca Juniors levou a melhor e, de virada, superou seu arquirrival, por 3 a 2.