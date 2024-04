Palpite: Argentinos Juniors x Corinthians – Copa Sul-Americana – 23/4/2024

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







23/04/2024

Depois de golear seu último adversário na Copa Sul-Americana, o Corinthians encara o Argentinos Juniors, que foi goleado em sua aparição mais recente. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da terça-feira (23). As equipes se encontram no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Argentinos Juniors x Corinthians

Apesar da derrota vexatória na rodada mais recente da Copa Sul-Americana, o Argentinos Juniors atravessa um bom momento na temporada. Enquanto isso, o Corinthians vive o oposto do clube argentino, vindo de vitória, por goleada, na aparição mais recente da Sul-Americana, mas estando há três partidas sem vencer.

O momento do Argentinos Juniors é superior em relação ao do Timão, além de ter o mando de campo em seu favor. Porém, o Corinthians faz um bom início de campanha na Sula, onde se contentaria em sair com apenas um ponto somado no Estádio Diego Armando Maradona. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

Argentinos Juniors e seu desempenho atual

O Argentinos Juniors estreou da melhor maneira possível na Copa Sul-Americana. Conquistou uma vitória maiúscula contra o Nacional, do Paraguai, por 3 a 2.

Na rodada seguinte, teve o mando de campo e decepcionou. Encarando o Racing Montevidéu, do Uruguai, e apesar de ter terminado dominando as principais ações da partida (finalizações e posse de bola), foi goleado por 3 a 0.

Em paralelo, segue na disputa da Copa da Liga Profissional. Nela, faz uma campanha maiúscula e acaba de atingir a semifinal, depois de eliminar o Defensa y Justicia nos pênaltis.

Corinthians e sua última performance

O Corinthians voltou a atravessar um momento conturbado na atual temporada. Recentemente, o Brasileirão teve seu início e o Timão ainda não buscou uma vitória sequer.

Ao final da terceira rodada da competição, foi capaz de conquistar apenas um ponto, proveniente de um empate sem gols contra o Atlético-MG na estreia.

Nas outras duas rodadas disputadas, acabou derrotado, contra o Juventude e RB-Bragantino. Já na Copa Sul-Americana, empatou na estreia contra o Racing Montevidéu, por 1 a 1; e venceu contra o Nacional de Asunción, do Paraguai, por 4 a 0.